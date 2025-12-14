El Aeropuerto de Jerez volverá a tener conexiones con Santander en verano

Air Nostrum, a través de Iberia, ya está comercializando nuevamente la ruta que desde hace unos años conecta el Aeropuerto de Jerez con la terminal Seve Ballesteros-Santander. Eso sí, al igual que en temporadas precedentes, la conexión estará operativa únicamente durante una parte del verano.

Según la información recopilada por este periódico, la ruta estará operativa entre el 18 de julio y el 27 de agosto y tendrá una doble frecuencia semanal (martes y sábados).

De este modo, una aeronave de Air Nostrum prevé despegar de Santander sobre las cuatro menos veinte de la tarde y llegará a Jerez una hora y media más tarde. Mientras tanto, la salida desde la terminal jerezana será a las seis menos diez de la tarde en ambas jornadas.

Esta ruta comenzó a estar operativa en 2022 y suele mover en torno a 2.000 pasajeros al año. Durante el pasado verano fue utilizada por 1.960 pasajeros, según las estadísticas del gestor aeroportuario Aena.

En estas semanas, continúa en proceso de licitación unos incentivos económicos promovidos por el Gobierno de Cantabria a través de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur SA), un órgano dependiente de la Consejería de Turismo para que el aeródromo santanderino cuente con conexiones con Vigo, Almería y Jerez.

Así, se plantea que la compañía ganadora se comprometa a realizar 26 frecuencias anuales en cada una de las tres rutas a cambio de unos 365.000 euros al año. Este número es coincidente con la programación que han tenido los vuelos entre Santander y Jerez que ha operado Air Nostrum durante los cuatro últimos años.

El plazo de presentación de ofertas ya ha concluido y en próximos días se conocerá si ha habido aerolíneas que se han presentado a este concurso público.

Con la de Santander, Jerez volverá a tener tres conexiones con el norte de España durante el próximo verano. Las otras dos son los vuelos a Bilbao operados por Vueling y la conexión con el Aeropuerto de Asturias, operada por Volotea.