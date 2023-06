De rebusco en rebusco

De los vinos del Marco siempre hay algo por contar. Tiene multitud de historias, como una gran variedad de anécdotas, de las que hay que saber distinguir entre las verdaderas y las imaginarias.

El jerezano es muy proclive a fantasear, no en vano aún conservamos el apelativo de la Frontera. Un territorio en el que ha sido más fácil perpetuar la leyenda que el dato contrastado.

En este proceso de ‘rebuscar’ por aquellos rincones que han permanecido en penumbra, semiocultos, podemos encontrar algo que despierte nuestro interés.

Las sugerencias, las indicaciones, de los amigos y conocidos han sido claves en este tiempo. Muchos han compartido mis inquietudes; unos aportando datos que me han servido de gran ayuda, otros alentándome en esta aventura, pero siempre animándome en los momentos de desaliento.

A todos ellos les doy las gracias de la mejor manera que sé hacerlo, con algunos de nuevos hallazgos. Seguro que sabrán apreciarlos.

Pasando revista

Como hemos afirmado en otras ocasiones, el vino de Jerez es uno de los productos con mayor relevancia en las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de los siglos XIX y XX. Así ha quedado de manifiesto en los variados documentos gráficos que hemos traído en estos ‘rebuscos’.

Para abundar en lo dicho he traído algunos ejemplos que no me quiero dejar en el tintero.

La revista ilustrada italiana, L´Ilustrazione Populare, en su número 45, de fecha 12 de octubre de 1871, dedica su portada a Jerez. Como ilustración reproduce el conocido grabado de Gustave Doré de los vendimiadores jerezanos, de su obra L´Espagne (1874).

Se dice que Jerez ‘e una delle citá piu pulita di Spagna’, con una población de unos 50.000 habitantes.

Destaca la extensión de su viñedo: ‘I vigneti di Jerez occupano una superficie di cerca dodeci mila aranzadas di terreno’.

Si nos adelantamos en el tiempo, nos encontramos al artista Fernand Toussaint (1873-1956) fue un pintor belga. Comenzó a estudiar arte con Jean-François Portaels y en la Académie Royale des Beaux-Arts a la edad de 15 años. A la edad de dieciocho años se fue a París para continuar allí sus estudios.

Se especializó en pintar retratos de mujeres, bodegones y paisajes urbanos, en los estilos impresionista, art nouveau y posimpresionista. Sus obras incluyen pinturas, acuarelas y carteles. A partir de 1895, realizó numerosos encargos para carteles publicitarios de diferentes firmas comerciales.

Aquí mostramos el que llevó a cabo para la casa Domecq hacía finales del siglo XX.

De la pintura pasamos al séptimo arte con el film de Benito Perojo, ‘Olé, torero’, rodado en parte en diferentes localizaciones de la provincia.

En esta historia de enredos, actor cómico argentino, Luis Sandrini, se hace pasar por torero, lo que provoca escenas divertidas, y en la que la manzanilla, entre ellas La Guita y Pastora, hacen acto de presencia en algunas de esas escenas.

Curiosa es la foto tomada en New York, a mediados de los años `50. En la misma aparece el cónsul general de España en los Estados Unidos Román de la Presilla y Bergia (centro) junto a Mr. John P. Selvaje, presidente de la Selvaje and Lee Inc., organismo dedicado a la propaganda en los Estados Unidos de los vinos de Jerez, y a su derecha Joaquín Chapaprieta, secretario de la Cámara Hispanoamericana de Comercio.

Una de las campañas publicitarias más importante, y a la vez polémica pasado el tiempo, fue la que llevó a cabo González Byass, con su popular lema: ‘Soberano, es cosa de hombre’.

Por tal motivo el 1 de abril de 1970 se presentaba en el hotel Wellington de Madrid, el acuerdo firmado por la bodega, con su gerente general, Santos Cascallana, y Renzo Casadel, representante de los boxeadores Pedro Carrasco y José Manuel Ibar ‘Urtain’.

El mismo ‘Urtain’, unos años más tarde, exhibiría sus músculos levantando una bota de Dry Sack en los jardines de las bodegas Williams&Humbert. Una imagen que se hizo muy conocida.

Del norte de Europa

La bibliografía sobre el jerez no es muy amplia en los países de la Europa del norte continental. Aunque no son actuales, si merecen reseñarse dos títulos que han llegado a nuestras manos. Uno de Dinamarca, el otro de Holanda.

El primero lleva por título el de Tapas&Sherry.

El libro contiene recetas para más de 70 tapas diferentes, mostrando la forma de elaborarlos y cómo maridarlos con jerez. El chef danés Rasmus Kjær es el encargado de la preparación de estos platos, mientras que el escritor de vinos Søren Frank transmite la historia del jerez y cómo se puede combinar el jerez con la comida.

El libro está ilustrado con fotografías en color Jes Buusmann.

Rasmus Kjær es chef y dirige varios de los mejores restaurantes de Copenhague. Fue nombrado chef del año 2002. Søren Frank es editor de alimentos y vinos en el diario danés Berlingske Tidende.

De Holanda es la Guía Koopgids Sherry, publicada en 1991 por el experto en vinos holandés Robert Leenaers (1943-2004). Una obra práctica que contiene más de 300 referencias de vinos del Marco, mostrando sus etiquetas y una breve ficha de cada uno de ellos.

Una bodega en Mesas de Asta

En una reciente visita a Mesas de Asta, una zona rural cercana a Jerez con un rico yacimiento arqueológico por descubrir ha surgido recientemente un proyecto bodeguero con singulares atractivos enoturísticos: Bodegas Ligures.

Tres jóvenes con experiencia en el sector se han unido en esta iniciativa empresarial: Javier y Jaime García González, y Enrique Barroso.

La hermosa hacienda, donde está ubicada la bodega, conserva amplias y cuidadas instalaciones, con despacho de vinos abierto al público junto a la histórica venta El Cotito.

Javier y Jaime García González, junto con la experiencia de Enrique Barroso que lleva más de 30 años en el sector, han puesto en marcha un proyecto bodeguero en las antiguas bodegas González Sillero que se asentaban en el cortijo familiar de González en Mesas de Asta.

Las bodegas González Sillero S.A. se fundaron en 1939 por José González Granados en una parcela junto al descansadero de la cañada ancha de Mesas de Asta, esta fue continuada por su hijo, Juan González Sillero, que fue un importante almacenista de Jerez.

Un enclave que guarda una historia milenaria y con una ubicación privilegiada por los vientos que recibe y la presencia de un acuífero muy importante. La mítica Asta Regia duerme debajo de trigales a escasos metros de las Bodegas, un lugar clave en la historia del bajo Guadalquivir y en el que se sabe por los restos arqueológicos que han aparecido recientemente que ya se hacía vino hace 2000 años.

Jaime y Javier, además recogen una tradición vinatera que no solo le viene por vía materna con las Bodegas González Sillero, sino que también les viene por vía paterna, su tatarabuelo fundó allá por 1860 unas de las tonelerías más antiguas de Jerez, que continuaron los Hermanos Paz Partida.

Con el tiempo sus sucesores tomarían los nombres de Meana y Paz, en Pozo Olivar, y Antonio Paz Varela y Cia., en calle Pajarete.

La empresa puesta en marcha hace algo menos de un año recibe el nombre de Bodegas Ligures por su curiosa ubicación, en las estribaciones del antiguo Sinus Tartessicus.

De Twain a Kennedy

Cuando en 1905, el amigo y editor de Mark Twain, George Harvey, organizó una fiesta para celebrar el 70 cumpleaños del famoso escritor no escatimó como anfitrión.

El lugar escogido fue el elegante Delmonico’s de Nueva York, Harvey invitó a 170 invitados, contratando a una orquesta de 40 músicos para que actuara en el evento.

También mandó imprimir un menú especial con ilustraciones de Leon Barritt que mostraba las variadas ocupaciones del escritor a lo largo de su vida,

El menú también fue una muestra del esplendor de aquellos años dorados.

Aunque Charles Ranhofer ya no era chef en Delmonico’s cuando se llevó a cabo la fiesta, el hombre que desempeñó un papel importante en la configuración de la comida estadounidense a fines del siglo XIX, su marca se dejó notar.

La clásica sopa de tortuga verde fue acompañada con el tradicional jerez, vino que compartió mesa con el Sauterne y el Champagne.

De Estados Unidos vendría a Jerez, para pasar unas vacaciones, Caroline Kennedy, hija de J.F. Kennedy. Lo haría a finales de julio de 1972, contaba catorce años.

Fueron los Domecq los anfitriones de la joven, que se divirtió venenciando, y dejando su firma en una bota. Bota que aún se conserva.