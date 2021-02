La alcaldesa, Mamen Sánchez, confía en que sea un hecho puntual la falta de entendimiento que arrastra con buena parte de la oposición y que le impidió el pasado jueves sacar adelante la mayor parte de una cuantiosa modificación presupuestaria con la que pretendía acometer actuaciones de diverso tipo en esta primera parte del año.

Para ello, se escuda en que no es la primera vez desde que gobierna que el resto de formaciones le tumba alguna propuesta en una sesión plenaria y asegura que su ejecutivo sigue siendo “dialogante” y abierto al acuerdo con el resto de formaciones. Sin embargo, estos grupos le reprochan, precisamente, que no busque el consenso para aprobar propuestas como la que fue rechazada en la pasada sesión plenaria.

Es más, la regidora se mostró confiada en que este episodio pueda superarse. “Que estén tranquilos los jerezanos que va a haber gobernabilidad en Jerez. Algunos tuvieron un mal día, como nos pasa a todos alguna que otra vez y que acaba pagándolo con el que menos se lo merece”, espetó.

Por todo ello, apuntó que se trabaja en buscar una “alternativa” para poder sacar adelante las modificaciones presupuestarias que no contaron con el respaldo de Partido Popular, Ciudadanos y Adelante (Ganemos se abstuvo). y que van encaminadas fundamentalmente a acometer mejoras en algunos barrios y equipamientos públicos. De hecho, indicó que no descarta volver a llevarlas a pleno, aunque no aclaró si en los próximos días tratará de consensuarlas con algún grupo (las posibilidades son o Ciudadanos o Adelante Jerez) para evitar que se vuelva a repetir lo ocurrido en el pleno del jueves.

No en vano, al ser preguntada si prevé convocar algún encuentro con alguna de estas formaciones para tratar de buscar un acercamiento, recurrió sorprendentemente a versionar el estribillo de una conocida canción de la artista Chenoa. “Cuando tú vas, yo vengo de allí”, dijo. Eso sí, acto seguido comentó que lleva “tiempo” buscando “acercamientos”. “Cuando vas viendo cosas, tienes que ir buscando alternativas”, agregó, aunque no dio más detalle al respecto.

Eso sí, aprovechó para lamentar que la modificación presupuestaria no saliera adelante, aunque agradeció a Ciudadanos que “reflexionara” y permitiera que pudiera salir adelante la partida correspondiente al plan de empleo de Diputación que se pondrá en marcha próximamente. La propuesta salió adelante con los votos de PP, Ciudadanos y Adelante, aunque la formación naranja aceptó que la modificación presupuestaria se votara por partes (PP y Adelante, en cambio, reclamaron que se celebrara en otra sesión plenaria).

Finalmente, la alcaldesa volvió a insistir en que esta modificación presupuestaria no suponía una renuncia a aprobar un nuevo presupuesto este año. Así, volvió a asegurar que está a la espera de que el Ministerio de Hacienda concrete una nueva línea de ayudas a los ayuntamientos para cerrar el borrador de la previsión contable.