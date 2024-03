El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana aprueba la subida de la tasa del agua en Jerez

El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG) ha aprobado este martes en asamblea general la modificación de las tasas, además de abordar otros puntos relacionados con la sequía. Tal como ha explicado este miércoles el presidente Andrés Díaz, fue una asamblea "bastante productiva porque hubo bastante debate".

En concreto, la presidencia del CAZG propuso una subida hasta 31,6 céntimos el metro cúbico, ya que "estábamos desde el 2017 en 15 céntimos". En esta tasa van incluidas también los cánones de trasvase y de regulación, que hasta ahora "pagaban los vecinos directamente a los ayuntamientos y los ayuntamientos a la Junta". Sin embargo, este año "la Junta nos obliga a nosotros a ser los pagadores". Por ello, "había que incrementarlo en el pago de la tasa".

La subida afectará directamente tanto a Jerez como los 19 municipios que conforman el Consorcio (Algar, Arcos de la Frontera, Barbate, Benalup - Casas Viejas, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota, San Fernando, San José del Valle, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Vejer de la Frontera y Tarifa).

Sin embargo, Díaz ha recalcado que esto no significa que el incremento sea de 15 a 31, "sino que en el 25% de lo que es la subida de la tasa están metidos los cánones". En este punto, además, ha recordado que hasta ahora el Consorcio estaba pagando 1.300.000 euros de canon pero "se ha puesto en 2.333.000 euros, que se van a empezar a pagar este año. Es decir, se ha incrementado algo más de un millón de euros".

En la misma línea que en los últimos meses, Andrés Díaz ha justificado la necesidad de subir la tasa del agua debido al incremento también de la energía y de los productos químicos utilizados en el tratamiento del agua, así como los costes de mantenimiento de unas instalaciones "bastante deterioradas" por la escasa inversión realizada a lo largo de los años.

"Estamos en un momento bastante complicado, difícil, y llega un momento que había que tomar medidas medidas", ha recalcado, asegurando que "a ningún político le gusta de tener que subir los impuestos o, en este caso, la tasa". Sin embargo, "hay que ser valientes y garantizar el servicio del agua a todos los vecinos". En este punto, ha recordado que "un litro de aceite vale 10 veces más que hace año y medio y la energía eléctrica ha subido cinco veces más de los que pagábamos hace dos años. El nivel de vida tristemente ha subido de manera exponencial y el mantenimiento y servicio del ciclo del agua que es vital, tenemos que garantizar el servicio a todos los vecinos". En concreto, "estamos hablando de cerca de un millón de habitantes y, en periodo estival, un millón y medio"

Para el presidente del CAZG no cabe duda de que "en la situación en la que estamos, según los informes técnicos y económicos, no nos da capacidad para terminar el año con la tarifa actual". Además, el panorama se "ha agravado" con la sequía porque "se duplica el trabajo y los esfuerzos económicos para depurar el agua".

"La situación es insostenible, no hay manera de determinar el año con las tarifas que tenemos y no podemos mirar hacia un lado. Tenemos que ser responsables porque lo que menos quiere uno es llegar al momento en el que no podamos tener agua en nuestras casas", ha sentenciado Díaz.

Por todo ello, ha lamentado que la modificación de la tasa haya salido adelante con el voto de los ayuntamientos gobernados por Andalucía X Sí y el PP, mientras que no ha tenido el apoyo de los ayuntamiento de IU y el PSOE, que han votado "en contra pese a los informes técnicos y económicos que dicen que no llegamos a final de año".

"Ayer yo me sentí un poco triste al ver que que domina más la parte política, que la parte de gestión. Aquí entiendo que hay que dejar a un lado la política y los colores políticos porque esto es gestión para garantizar algo tan importante como es el agua", ha recalcado.

"Hay que ser responsables porque es una necesidad. Que a un vecino que se le suba dos o tres euros el recibo del agua, eso no es dinero para lo que nos jugamos, porque lo que nos jugamos es bastante importante", ha insistido el presidente del Consorcio.

Tras la aprobación de la subida de la tasa en la asamblea, la modificación deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, primero de manera provisional y, posteriormente, definitiva. Por lo que el proceso podría prolongarse unos dos meses. Tras el visto bueno del Consorcio, los veinte ayuntamientos que lo conforman deberán decidir cuándo y cómo hacen efectiva la subida del agua en los impuestos de los ciudadanos.