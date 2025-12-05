Las reclamaciones de los comerciantes del centro: Más policías, una comisaría que dé mayor cobertura y cámaras

La presidenta de Acoje, Ana Pérez, ha reconocido que el robo de la joyería de Doña Blanca, mediante alunizaje, ha sido para el comercio del centro "un palo muy gordo". "Es una familia de autónomos y los autónomos estamos muy desprotegidos", ha destacado. En este sentido, ha recordado que la instalación de pivotes en esta céntrica vía había sido solicitada en "numerosas ocasiones" tanto a Movilidad como a Seguridad. Sin embargo, no se habían colocado hasta este jueves, tal como ha denunciado el propietario de SuperJoya, negocio que ha sido víctima del atraco.

Tras lo ocurrido, la representante de los comerciantes ha asegurado que esta calle tiene un "problema de tráfico" ya que, aun siendo un área peatonal, muchos vehículos acceden guiados por las indicaciones de Google Maps. Esto supone, según añade, un grave problema en una calle que suele tener muchísimo público, "porque sales de una tienda o sale un niño corriendo y no te esperas que aparezca un coche, como ha pasado muchas veces". De hecho, Pérez recuerda que hasta en dos ocasiones relativamente recientes dos vehículos se han empotrado en establecimientos de Doña Blanca.

Estos hechos no volverán a repetirse ya que tras el atraco, el Ayuntamiento de Jerez ha comenzado a instalar las demandadas pilonas para evitar que los vehículos puedan acceder por esta calle, ya sea por error o para robar, como lamentablemente sucedió la madrugada del pasado lunes. "Los han puesto inmediatamente a raíz de esta desgracia, de este incidente. Es verdad que llegan tarde, pero tras lo ocurrido hemos tenido buena comunicación con el Ayuntamiento y enseguida han puesto medios porque saben que era la única manera de poder frenar este tipo de incidencias", detalla Ana Pérez.

Las demandas de los comerciantes del centro de Jerez

La presidenta de Acoje ha aprovechado, además, para resaltar que Jerez padece un problema de inseguridad debido a la falta de agentes de Policía Nacional. "Necesitamos más efectivos, lo llevamos a todas las mesas de seguridad. No es normal que la ciudad tenga una categoría 2 cuando Cádiz o Algeciras tienen categorías superiores, incluso, teniendo Jerez más habitantes", ha dicho, reclamando al Ministerio del Interior que tenga en cuenta las necesidades de la ciudad en materia de seguridad.

En segundo lugar, Ana Pérez recalca que el centro necesita "una comisaría como Dios manda". "Es verdad que nos han dicho que va a haber cambios, pero la comisaría que tenemos actualmente en la calle Larga no nos da la cobertura que el comercio necesita", ha recalcado, dejando claro que este asunto también ha sido abordado en las mesas de seguridad.

Aun así, ha mostrado su satisfacción por el anuncio municipal de que la ciudad verá ampliada el próximo año la plantilla de Policía Local, con los agentes que están ahora en formación. "Esperemos que nos den más cobertura porque Jerez necesita más seguridad, es lo primero que reclamamos siempre", ha dicho.

Por último, entre las demandas de los comerciantes, Ana Pérez ha hecho hincapié en la importancia de que se instalen cámaras de vigilancia: "Nos encantaría que pusiesen cámaras en la zona centro y, por supuesto, en Doña Blanca". "Doña Blanca es una de las calles más transitadas y, es verdad que siempre hemos tenido robos precisamente por ello: más comercios y más gente, más posibilidades de robos", ha asegurado.

Por todo ello, ha insistido en el beneficio que supondría la instalación de cámaras: "En definitiva, seguridad y seguridad". "Esto ha sido una pena, ha sido un destrozo para esta familia porque cuesta mucho levantar las persianas todos los días y los autónomos tenemos muchas trabas y ayudas, ninguna", ha concluido.