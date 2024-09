El gobierno insiste en exigir a Hacienda una nueva refinanciación de la deuda municipal

El gobierno local insiste en exigir al Ministerio de Hacienda una nueva renegociación de las condiciones de los préstamos que el Ayuntamiento de Jerez tiene que devolver como solución a su paupérrima situación financiera. Es la reclamación que ha vuelto a realizar el ejecutivo tras lo apuntado este jueves por la Airef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha incidido en el estado crítico de las finanzas municipales.

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del gobierno municipal, Agustín Muñoz, entiende que el organismo independiente corrobora su tesis de que el Ayuntamiento solo podrá revertir esta situación si el Ministerio de Hacienda le ayuda. La autoridad independiente apunta que, aunque se hagan políticas constantes de contención del gasto, no existe un horizonte a medio plazo para volver a unas finanzas sostenibles.

Muñoz señaló: “La situación de no retorno del Ayuntamiento de Jerez no se revertirá si no existe ayuda por parte del Ministerio de Hacienda”. Y esa ayuda se traduce, según el número dos del ejecutivo local, en una refinanciación de la deuda para “tener oxígeno”.

El Ayuntamiento jerezano ya consiguió a finales del año pasado unas nuevas condiciones de devolución del grueso de los préstamos del abultado pasivo financiero municipal, que supera los 960 millones de euros. Sin embargo, el ejecutivo considera que es necesaria una nueva negociación para reducir los pagos en amortizaciones e intereses.

De hecho, esto ha sido la causa principal de que el ejecutivo decidiera renunciar a elaborar un presupuesto para este año ya que hubiera tenido que reservar en torno a 30 millones de euros para devoluciones de préstamos —actualmetne estos cargos pasan a ser operaciones pendientes de aplicar en el presupuesto—.

Muñoz aseguró que ya se está trabajando en hacer un presupuesto para 2025, pero este pasa también por “renegociar la deuda y tener oxígeno”. Por ello, reclamó a Hacienda que atienda esta situación ya que, a su juicio, “la ciudad funciona” y “está en su mejor situación en décadas” por lo que mostró su esperanza de que “el Ministerio de Hacienda no frene el despegue que estamos impulsando como gobierno”.