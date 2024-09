Airef incide en la situación crítica del Ayuntamiento de Jerez

El pasado mes de julio, Airef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un órgano encargado de velar por la sostenibilidad de las administraciones públicas, ya alertó una vez más de que la situación de riesgo económico del Ayuntamiento de Jerez continúa empeorando año a año. De hecho, mantenía al Consistorio dentro de las entidades locales con peor situación financiera de todo el país, junto al de Jaén y el de la localidad madrileña de Parla.

En la jornada de este jueves, el organismo independiente ha vuelto a hacer mención de ello al publicar una actualización de una herramienta que ya estaba operativa desde hace unos años donde muestra la evolución de las principales magnitudes económicas y de los niveles de riesgo de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. En él se recogen datos tales como la deuda financiera y con proveedores, el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el saldo presupuestario o un detalle pormenorizado de los ingresos y gastos.

En la presentación de este informe actualizado —su nombre es Observatorio de Corporaciones Locales— incide en que el Ayuntamiento de Jerez se encuentra en "un nivel de riesgo crítico", una categoría que determina que es "imposible su regreso a una posición sostenible por sí solos". Esta catalogación es resultado del análisis de varias magnitudes entre las que se encuentra la comparativa entre la deuda financiera y los ingresos corrientes (aquellos que no proceden de operaciones financieras), el periodo medio de pago a proveedores, la relación entre el remanente de tesorería y los ingresos, el tiempo de retorno que se estima a una situación de deuda y financiera sostenible o el saldo no financiero sobre los ingresos corrientes.

El Ayuntamiento de Jerez no solo suspende en estos seis parámetros sino que, además, en tres de ellos tiene la peor calificación. De este modo, casi cuadriplica los límites máximos de deuda financiera por ingresos corrientes (está en un 416%, según datos de 2023, cuando el límite está en el 120%), y advierte de que, aunque realice "políticas constantes de ingresos y gastos", no tiene "capacidad de retorno" a una deuda y una situación financiera "sostenible" (el tiempo de retorno se estima en 20 años para una entidad que no arrastre los problemas de Jerez). Sí ha mejorado en el último año el periodo medio de pago a proveedores, aunque esto se ha debido a que el grueso de esta deuda se ha liquidado con préstamos a largo plazo concedidos por el Ministerio de Hacienda.

Entre las magnitudes que se recoge en el Observatorio de Corporaciones Locales, la Airef muestra la abultada deuda financiera del Ayuntamiento de Jerez, que al cierre de 2023 se situó en los 968 millones de euros —que en este 2024 se incrementará—, un importe que supone que tenga una deuda per cápita de más de 4.500 euros por habitante. En este sentido, se indica también que el Consistorio no cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria al cierre del año pasado tras dos años consecutivos cumpliendo (2021 y 2022)—para el año próximo entra en vigor de nuevo las reglas fiscales para todas las administraciones públicas tras acordarse su supresión temporal debido a la crisis del coronavirus—. Ahora bien, sí lo acabó con superávit presupuestario por segundo año consecutivo (unos 1,7 millones de diferencia entre ingresos y gastos).