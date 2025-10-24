Regulación de tráfico este domingo en Jerez por una ruta cicloturística benéfica

Este próximo domingo 26 de octubre, además de estar pendientes de la llegada de las lluvias a Jerez de la Frontera, deberemos consultar el estado del tráfico en la zona de sur de la ciudad por la regulación de la circulación viaria por la celebración de una ruta cicloturística benéfica.

Según ha informado la delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez, que este próximo domingo 26 de octubre por la mañana, se regulará el tráfico en el sector sur de la ciudad, con motivo de la celebración de la ‘XIV Ruta Cicloturista Benéfica Santísimo Cristo de la Sed’.

Se trata de un evento deportivo de carácter no competitivo, en la que tomarán parte unos 400 participantes, organizado por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sed, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez.

Cartel de la 'XIV Ruta Cicloturista Benéfica Santísimo Cristo de la Sed'

Ruta y horario de 'XIV Ruta Cicloturista Benéfica Santísimo Cristo de la Sed'

La ruta se celebrará entre las 9:00 y las 14:00 horas, con salida y llegada en el Parque Central Puertas del Sur, en la calle Arquitecto Hernández Rubio, junto a la Parroquia del Santísimo Cristo de la Sed.

El itinerario de la ruta, en el que será necesaria la regulación del tráfico es el siguiente:

Parroquia del Santísimo Cristo de la Sed (calle Arquitecto Hernández Rubio), calle Escritor Antonio Quintero y Ramírez, calle Historiador Manuel Cancela, calle Arquitecto José Vargas, avenida Blas Infante, avenida Puertas del Sur, calle Austria, avenida de Italia, avenida de Francia, calle Holanda, carril Campo de Golf. El recorrido de vuelta será por calle Holanda, avenida de Francia, calle Escritor Williams Shakespeare, calle Doctor Santiago Ramón y Cajal, avenida Puertas del Sur, calle Juana Aguilar Pazos y de nuevo Parroquia del Santísimo Cristo de la Sed.