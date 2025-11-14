Renfe no indemnizará a los pasajeros afectados por los retrasos de trenes en Jerez tras las intensas lluvias

Las intensas lluvias que cayeron en Sevilla a finales del pasado mes de octubre afectaron gravemente al transporte público. El récord histórico de precipitaciones que sufrió la provincia vecina hizo que se vieran afectadas también las conexiones ferroviarias entre Jerez y Sevilla. Muchos fueron los usuarios que sufrieron este contratiempo y que presentaron reclamaciones ante Renfe debido a los retrasos y falta de información que sufrieron.

Francisco Herrera fue uno de los pasajeros que intentó desplazarse en tren en esos días, concretamente el jueves 30 de octubre. Lo que iba a ser un trayecto Jerez-Sevilla, acabó siendo una ruta de Jerez a Lebrija y a Sevilla, que se prolongó durante unas cinco horas. La falta de información, desde el principio, fue una de las cosas que más indignó a este jerezano que, en su caso, podría haber retrasado un día el viaje si le hubiesen avisado previamente de los múltiples problemas. "Víví una situación tercermundista", relató a Diario de Jerez, tras lo ocurrido.

Precisamente por ello, decidió presentar una reclamación ante Renfe. "Me han dicho que me devolverán la parte correspondiente al viaje porque yo tengo el bono, pero lo que ha pasado es vergonzoso y la gente debe saberlo. No puede ser que ocurran estas cosas", aseguró, tras consultar con la compañía qué podía hacer. En su caso, al estar utilizando un bono recibiría, pensaba, la parte proporcional del viaje.

Sin embargo, Herrera ha recibido la respuesta de Renfe ahora y no ha sido la esperada: no le devolverán el importe del viaje. En concreto, la respuesta de la compañía:

"Nos ponemos en contacto con usted para dar respuesta a su reclamación de fecha 5 de noviembre, relacionada con la afectación sufrida en el servicio por los efectos del temporal. En primer lugar, queremos disculparnos de manera sincera por las molestias que esta situación le haya podido ocasionar. Valoramos su paciencia y comprensión ante este inconveniente. El temporal de lluvia y descarga eléctrica que impactó esos días en Andalucía ocasionó importantes daños en la infraestructura, obligando a Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) a interrumpir la circulación entre Lebrija y Sevilla", afirma el escrito.

Además, añade que "lamentamos la demora ocasionada y no haberle podido ofrecer el servicio tal y como estaba previsto debido a estos condicionantes externos y de fuerza mayor".

Sin embargo, "debemos informarle que, según lo establecido en el artículo 19.10 del Reglamento 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 29 de abril de 2021 sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, la empresa ferroviaria no está obligada a indemnizar si puede demostrar que el retraso, la pérdida del enlace o la cancelación se debió directamente a las causas de fuerza mayor descritas en el mencionado artículo".

"Puede consultar o ampliar esta información en Normativa. Por todo lo expuesto, le comunicamos que no es posible atender la petición de reembolso de su billete. Agradecemos su paciencia y confiamos poder recuperar su confianza en el servicio. Reciba un cordial saludo", concluye la respuesta de Renfe.