La deuda del Ayuntamiento de Jerez con sus proveedores supera los 20 millones, unos 8,2 millones más que hace un año

El Ayuntamiento de Jerez cerrró el mes de septiembre con una deuda con sus proveedores de unos 20,7 millones de euros. Aunque el importe se ha reducido ligeramente respecto al mes anterior, que se situó en los 21,3 millones, actualmente se encuentra en los niveles más altos desde el segundo trimestre de 2023, donde el Consistorio logró reducir notablemente este adeudo gracias a los créditos habilitados por el Ministerio de Hacienda.

Hace un año, esta magnitud estaba en los 12,5 millones pero, en el último trimestre de 2024, la entidad local logró los hitos de cumplir por primera vez con el periodo medio de pago que establece la normativa para las administraciones públicas —un máximo de 30 días desde que se autoriza la factura— y reducir el adeudo al mínimo, situándose por debajo de los cinco millones de euros.

Ahora bien, este cumplimiento conllevó que el Ayuntamiento quedara fuera de un nuevo plan de pago a proveedores al no cumplir con los requisitos para adherirse, aunque el gobierno local solicitó acogerse de manera voluntaria, aunque finalmente Hacienda no lo autorizó.

Sin embargo, desde final de año, el débito pendiente ha ido incrementándose poco a poco hasta situarse por encima de los 20 millones de euros registrando tanto en agosto como en septiembre los importes más altos desde marzo de 2023, donde se alcanzaron los 32 millones de euros. Mientras tanto, el periodo medio de pago (PMP) ronda ya los 100 días.

La deuda de las empresas municipales

Del total del importe adeudado a los proveedores, unos 14,9 millones pertenecen al Ayuntamiento jerezano. Mientras tanto, algo más de cinco millones. está en el 'debe' de las empresas municipales. La que a día de hoy tiene una mayor cuantía de facturas pendientes es Cirjesa, la mercantil pública que gestiona el Circuito de Velocidad, con algo más de 3,1 millones de euros, unos 480.000 euros más que hace un año.

Esta empresa, logró en el primer trimestre del año reducir su débito hasta rondar los 476.000 euros. Pero tras la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo, la principal prueba que estas instalaciones albergan cada año, empezó a crecer este importe pendiente alcanzando en agosto el importe más alto de los dos últimos años con unos 3,5 millones, cifra que ha logrado rebajar al mes siguiente gracias a los más de dos millones de euros que abonó a lo largo del mes de septiembre.

Mientras tanto, el adeudo de Comujesa, la empresa municipal que gestiona distintos servicios públicos tales como los autobuses urbanos, la ayuda a domicilio o el mantenimiento del alumbrado público, entre otros, se situó en los 1,8 millones de euros, unos 164.000 euros más respecto al mes anterior. No obstante, el pago pendiente es ligeramente inferior al de hace justo un año —unos 711.000 euros menos aproximadamente—.

Dentro del 'holding' municipal la otra entidad que más adeudo comercial tiene es Fundarte, la fundación que tiene encomendada la explotación del Teatro Villamarta y del Museo Lola Flores. Esta entidad cerró el mes de septiembre con un adeudo de 711.000 euros, casi la mitad de lo que tenía pendiente hace un año. El periodo medio de pago se situó en los 86 días.

Críticas del PSOE

Tras conocerse la deuda comercial del Ayuntamiento y sus organismos dependientes a fecha de septiembre, todos ellos recopilados en los informes que mensualmente elabora la Tesorería Municipal, el PSOE ha criticado la gestión económica del gobierno municipal señalando que, a su entender, está gobernando "como un montaña rusa". En un comunicado, el portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, indicó: "Mientras suben los impuestos, bajan los servicios públicos y crecen las deudas, el equipo de gobierno de Pelayo abandona a sus proveedores y pone en riesgo a la plantilla de trabajadores y la continuidad de nuestras empresas locales”.

En este sentido, afirmó que el Ayuntamiento "se ha convertido en el peor cliente de la ciudad" porque "cobra a los jerezanos a tiempo, pero no paga a tiempo". Por ello, exigió que el gobierno municipal elabore un plan con "medidas serias y verificables" para tratar de reducir este adeudo.