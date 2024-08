La ordenanza municipal de la plusvalía de Jerez, actualmente en revisión

En estos días se encuentra en exposición pública las modificaciones propuestas a la ordenanza municipal que regula la plusvalía. Este cambio viene motivado por la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el anterior sistema de cálculo de este tributo.

Tras esto, el Gobierno central realizó una modificación exprés para adaptar la parte de la Ley de Haciendas Locales que regula este tributo al fallo del tribunal. Según se recogen en los informes técnicos del expediente de modificación de la ordenanza fiscal, el nuevo texto se adapta a la regulación actual y establece unos nuevos coeficientes para el cálculo del tributo, estableciéndose los máximos que marca la ley estatal.

El objetivo no es otro que tratar de reducir la pérdida de recaudación tras establecerse un nuevo sistema y ratificarse que este tributo no se puede reclamar en aquellos casos donde no haya ganancia patrimonial para el transmisor del inmueble. Según los últimos datos de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento, correspondientes a mediados del pasado mes de julio, el Ayuntamiento ha obtenido unos derechos de cobro de 2,7 millones de euros por el impuesto de la plusvalía.

Ahora bien, de este importe ha recaudado poco más de 417.000 euros y ha tenido que atender devoluciones por más de 575.000 euros. A estas alturas del año pasado, había logrado recaudar por este tributo en torno a dos millones de euros, según se recoge también en la ejecución presupuestaria de ese momento publicada por el Ayuntamiento.