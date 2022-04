"Hasta ahora habían entrado en locales de La Barca pero ya han empezado a robar en viviendas"

Cristina es vecina de La Barca y el pasado viernes sufrió un robo en su vivienda. Se trata del primer domicilio que ha sido asaltado tras denunciar el alcalde de la entidad local autónoma, Alejandro López (PP), la oleada de robos que está sufriendo La Barca.

"Hasta ahora habían entrado en locales pero ya han empezado a robar en viviendas y me ha tocado a mí la primera", cuenta indignada. Por motivos de trabajo, Cristina no reside de manera continua en la vivienda y fue una amiga suya la que le avisó, sabiendo que su casa estaba vacía. "Me llamó diciendo que habían visto dentro de la urbanización, que es privada, a la persona que creemos que está cometiendo los robos entrando y saliendo de la zona", lamenta.

Sus peores sospechas se cumplieron cuando regresó a su casa este fin de semana y comprobó que había sido saqueada. "No tenemos grandes cosas de valor pero se han llevado todo lo que han visto", lamenta. Entre los objetos sustraídos, "están los dos patines eléctricos de mis niños que les habíamos regalado por la Comunión. También faltan cosas de oro, una pulsera Pandora, unas zapatillas Nike y 40 o 50 euros que tenía ahorrado el niño", cuenta Cristina. Incluso, "intentaron llevarse la vitrocerámica pero no pudieron".

En su caso, accedieron por un patio trasero, tras el que forzaron una reja de seguridad y una puerta de aluminio. Ante esta situación, lamenta que los robos en La Barca se sigan sucediendo sin que nadie ponga solución y aumente la vigilancia. "Una pulsera se puede comprar de nuevo pero la tristeza de mis hijos por ver la casa destrozada y el miedo de que ocurra algo así no es tan sencillo de solucionar", explica esta barqueña, recalcando que "nosotros somos gente trabajadora y nos cuesta mucho esfuerzo lo que compramos".

De momento, Cristina ha optado por poner una alarma en su casa para evitar nuevos robos y, además, ha presentado la correspondiente denunciar ante la Guardia Civil.

Concentración

Precisamente para reclamar que se ponga freno a los robos con una mayor presencia policial, La Barca ha acogido este lunes una multitudinaria protesta. Previamente el alcalde de La Barca y parte de su equipo de gobierno han participado en Jerez en un encuentro con fuerzas de seguridad y los delegado Rubén Pérez y Jesús Alba. En dicha reunión se les ha informado de que el Ayuntamiento de Jerez reforzará la vigilancia policial en la zona pero se ha insistido en la necesidad de que se denuncien formalmente los robos.

Hay que recordar que, a principios de mes, Alejandro López dio la voz de alarma tras registrarse robos en distintos negocios de La Barca así como en el colegio, la peña flamenca, el propio Ayuntamiento, el local de la asociación de Alzheimer, el centro cultural, en vehículos y en parcelas agrícolas. Incluso, el propio cuartel de la Guardia Civil de La Barca ha sufrido un robo, tal como difundieron el pasado viernes vecinos de la entidad local autónoma.

Además, celebró la pasada semana una reunión con comerciantes y asociaciones para tratar de abordar el problema. Entre las propuestas, se planteó la posibilidad de que se realizasen patrullas vecinales nocturnas.

A pesar de ello, en la reunión celebrada con Policía Local y Guardia Civil, los cuerpos de seguridad manifestaron que el número de denuncias presentadas no se correspondía con los robos difundidos por el Ayuntamiento de La Barca. Lo que hace suponer que no se han presentado las correspondientes denuncias en los distintos robos. Algo muy importante, según la propia Guardia Civil, para poder actuar con mayor eficacia.