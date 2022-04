Multitudinaria manifestación en La Barca para reclamar más vigilancia policial.

Multitud de vecinos han participado este lunes por la tarde en la concentración convocada por el Ayuntamiento de La Barca para reclamar mayor seguridad y presencia policial. Tal como viene denunciando desde hace semanas el alcalde Alejandro López (PP), la entidad local autónoma está sufriendo una oleada de robos.

Durante el acto reivindicativo, el alcalde ha informado a los vecinos de la reunión que ha tenido este mismo lunes con el Ayuntamiento de Jerez para pedir mayor dotación de fuerzas de seguridad para La Barca.

Hay que recordar que tras producirse más de una docena de robos en pocos días, el Ayuntamiento organizó la semana pasada una reunión con comerciantes y representantes de asociaciones de La Barca. Tras el encuentro, se planteó la posibilidad de realizar patrullas vecinales nocturnas para evitar nuevos robos. Una decisión que no ha gustado a todos los vecinos, ya que algunos han insistido en que son los cuerpos de seguridad los que deben patrullar y vigilar.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Jerez se aseguró, según la información facilitada por la Guardia Civil, que el número de denuncias por robos en La Barca "no responde a la realidad que se expone". Una circunstancia ante la que el alcalde señaló que podría deberse a que no todos los afectados por robos están presentando denuncias. Para los cuerpos de seguridad, sin embargo, es fundamental que se presenten las denuncias para poder actuar.

Se da la circunstancia de que los robos continúan produciéndose en la entidad local autónoma. De hecho, el propio cuartel de la Guardia Civil en La Barca sufrió un robo el pasado viernes, según informaron los propios vecinos y también se ha producido un asalto a una vivienda de la entidad local autónoma.