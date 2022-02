La salida de la sexta ola vuelve a coger carrerilla en Jerez

El parte diario de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia en Jerez y su distrito sanitario vuelve a arrojar luces y sombras.

La lectura positiva de los datos oficiales es que la salida de la sexta ola vuelve a coger carrerilla, lo que se plasma en un nueva bajada del riesgo de transmisión y de los contagios tras el paréntesis del día anterior.

Lo negativo, sin embargo, es que las muertes y hospitalizaciones no dan tregua en su imparable tendencia al alza, a lo que se une este viernes un aumento de los casos activos.

La mejora de la incidencia acumulada, que cae hasta 414 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, cerca de 45 puntos menos que un día antes, es sin duda la mejor noticia de este viernes 11 de febrero en Jerez, que cierra la semana con una corrección de 130 puntos de la tasa, que se eleva hasta los 328 puntos en el acumulado del mes.

Los contagios también enderezan su rumbo en la última jornada, que se salda con 86 nuevos positivos, menos de la mitad que el jueves, aunque el doble de los registrados en días anteriores. El dato, en cualquier caso, propicia una nueva bajada de los contagios acumulados tanto en la última como en las dos últimas semanas.

A partir de aquí, el parte se llena de sombras, entre ellas la que se extiende como un manto negro sobre el municipio jerezano tras la notificación de otro fallecido en las últimas 24 horas, el sexto de la semana en curso y el undécimo en los once días transcurridos de febrero.

Los muertos por covid de la pandemia ascienden ya a 382 en la ciudad, del orden de un centenar menos que los registrados en el distrito sanitario, que al fallecido en Jerez suma otra defunción en la última jornada.

Hay otra sombra mucho más alargada, la que encarnan las hospitalizaciones, que se expande en este caso por todo el distrito sanitario Jerez-Costa Noroeste donde se computan 27 nuevos ingresos hospitalarios, ninguno de ellos en UCI.

La delegación provincial de Salud resta importancia a este dato, frente al que esgrime que las estadísticas "se ajustan de forma permanente" y "que salgan hoy, no significa que sean todos del mismo día", pero la respuesta oficial no aclara cómo es posible que en el conjunto de la semana se hayan notificado 86 hospitalizaciones, que se disparan hasta 123 en el mes.

¿A qué fecha corresponden estos ingresos hospitalarios? ¿Acaso se están notificando ahora hospitalizaciones del principio de la pandemia que se quedaron en el tintero? La Consejería no lo aclara y no es la primera vez que este medio intenta desentrañar este misterio para no crear alarma sin lograr más respuesta que la reseñada con anterioridad.

En el lado de las sombras, y esto también es novedad si se atiende a la evolución en las últimas fechas, Jerez apenas registra 14 nuevos curados en las últimas 24 horas, cifra que se queda muy por debajo de los nuevos positivos, lo que propicia un aumento de 69 casos activos, hasta situarlos en 4.125. Se rompe así la cadena de 16 días consecutivos de bajada de los casos activos, en los que no obstante se han reducido en cerca de 1.800.

El distrito sanitario también sufre un aumento de cerca de centenar y medio de casos activos, con los que alcanza los 6.358, tras un aumento de apenas 15 curados frente a los 166 nuevos positivos de las últimas 24 horas.