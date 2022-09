El sector del taxi vuelve a concentrarse en Jerez

Los taxistas de Jerez, como los del resto de Andalucía, se han concentrado hoy por segunda en este mes para protestar contra la nueva regulación del sector que prepara la Junta de Andalucía, un decreto de ley que posibilita, desde el próximo 1 de octubre, que los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) puedan seguir operando en los núcleos urbanos, algo que a lo que se oponen.

Desde las 10 de la mañana a las 12 del mediodía, casi la totalidad de taxis que conforman la flota de Jerez, un total de 178, (el resto han realizado servicios mínimos) se han concentrado en los aparcamientos frente al Parque González Hontoria, como ya hicieron hace una semana.

Alejandro García, presidente de Teletaxi, ha reconocido que esta reivindicación no es más que "la petición de una respuesta a la Junta, porque como dijeron en su día Marifran Carazo y el propio Juanma Moreno, no se iba a dar un paso en este aspecto si no era con el consenso del sector del taxi".

La realidad, como apuntan desde este gremio es otra "porque ahora mismo consenso no hay, en una primera reunión de negociaciones ha habido buena voluntad, pero los puntos importantes no se han aceptado, así que estamos a la espera de un posible borrador y que por fin se acabe esta pesadilla, esperamos que se ponga a la VTC donde tiene que estar y a nosotros, igual".

García confía en que "ésta sea la última concentración y se pueda arreglar la situación", si bien es cierto que desde Teletaxi "lo veo difícil, al menos con la regulación que nos está planteando".

El gremio ha respaldado la concentración "y se demuestra que en este asunto hay muchísima unidad", asegura el presidente de la institución. "Internamente nos hemos reunido para plantear un solo mensaje y una sola línea de acción, ya sea en Jerez, Sanlúcar, Málaga, Marbella, El Puerto o Córdoba, por poner un ejemplo. Si se quiere regular, que tampoco tiene por qué, debe ser real y no papel mojado".

Por último, ha agradecido "la comprensión de los ciudadanos, porque aunque hemos puesto servicios mínimos, Jerez es una ciudad de taxi y creo que nos está apoyando".