Una semana perfecta

Una cinta de cassette iluminó la vida de José Manuel Peña. Los Beatles habían llegado hasta sus oídos gracias a la afición de un amigo. Escuchó entonces “la perfección. Yo intuía que eso podía existir en la pintura, en el cine y en la música. Y me golpeó de lleno con 16 años. Cuando tuvo que ser. Descubrí esas canciones que me llenaban, que eran pura magia. He escuchado miles de bandas, estilos y de todo desde entonces, pero sigo pensando que los Beatles son algo único de la historia de la música y de la cultura popular del siglo XX, que perdurará por muchos siglos más. Ahí está la prueba”.

Jerez acogerá las II Jornadas dedicadas a los Beatles, del 19 al 24 de abril. Serán unos días llenos de actividades que incluirán exposición, conferencia, mesa redonda, jam session y, por supuesto, diferentes conciertos en varios formatos. Casi todo acontecerá en un marco sin igual, los Claustros de Santo Domingo, y la entrada será gratuita para todos y cada uno de los eventos.

Detrás de todo está el Club de fans The Beatles Cádiz, con sede en nuestra ciudad. Su presidente es José Manuel Peña, quien desde que era un adolescente comenzó a moverse y a hacer homenajes con Pepe Arcas y José Ramón de la Hera. “Por entonces, eran ellos los que tiraban del carro, yo sólo era un niño. Ahí empezó mi andadura en todo esto. Unos años después, ya anduve en solitario y conseguí juntar a un montón de gente en unas I Jornadas que organicé por mi cuenta y riesgo sin el apoyo de nadie. Hoy cuento con el respaldo del Club y con el del Ayuntamiento. Carlos Muñoz, desde Cultura, se ha volcado y nos ha apoyado desde el principio”. Peña da las gracias también a “las personas que desde dentro también me han proporcionado una gran ayuda. Javier Fornieles, Ezequiel Rebollo y Ramón Sánchez forman conmigo la Junta rectora del Club. Todos hemos puesto mucho empeño en que todo esto salga adelante”.

Con todo listo ya, esta cita cuenta con un cartel muy peculiar: presenta a los Beatles pasando por el paso de cebra de los Claustros. “Todo el mundo dice que es genial. La idea fue de mi querida amiga Irene Canca. Ellos cruzando por ese lugar tan conocido en Jerez y al fondo el fantástico lugar donde se van a desarrollar las Jornadas”.

El martes 19, a las 20:30 horas, tendrá lugar la inauguración de la exposición ‘In My Life: Música y Recuerdos’. En ella, José Manuel Peña muestra parte de su vida como coleccionista de los Beatles. Se exhibirán piezas originales de los años sesenta, así como una gran cantidad de discos en su mayoría desconocidos para el gran público. “Durante este acto aprovecharemos para homenajear a Pepe Arcas y a José Ramón. Ellos ya estaban tocando incluso antes de que los Beatles sonaran en las emisoras locales. También han hecho mucho por que toda esta cultura en torno a los de Liverpool se divulgue”.

El miércoles 20, a las 20 horas, un gran elenco de músicos participarán versionando esas grandes canciones. “Estarán los mejores de aquí y vendrá gente muy buena desde Barbate, Algeciras y Sevilla”.

El jueves 21, también a las ocho de la tarde, Fran Pena y José Manuel Peña nos brindarán un concierto íntimo en formato acústico. Esa misma noche, a partir de las once, en 55 Jazz Club habrá una Jam Session dedicada a los Beatles donde quien lo desee podrá participar.

El viernes 22, a las 18 horas, se celebrará una mesa redonda abierta al público en torno al reciente documental ‘Get Back’. Posteriormente, a las 20,30 horas, toda una autoridad en la materia, el sevillano Fernando Silva, dará una más qué interesante conferencia sobre los conciertos y giras del grupo.

El sábado 23, a las seis de la tarde, ‘La Banda de Eleanor Rigby’ ofrecerá un concierto en el patio del recinto.

El domingo 24, al mediodía, se procederá a la clausura de las Jornadas mediante una visita guiada por la exposición. “Terminaremos donde lo empezamos, aunque por el camino nos habremos divertido y conocido a mucha gente. Ese es el objetivo. Desde aquí invito a los jerezanos a pasarse y a que nos conozcan. La música de los Beatles es para todos los públicos y compartirla es una experiencia única”.

Una vez más, Jerez y los Beatles irán de la mano. Es para no perdérselo.