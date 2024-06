Por un tercer carril de la autopista que llegue hasta Jerez

El Partido Popular continúa su ofensiva tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado para que el Ministerio de Transportes contemple la construcción de un tercer carril en los tramos de la autopista AP-4 que discurren por la provincia y, particularmente, por Jerez. Por el momento, la administración central ha encargado la redacción de los proyectos para aumentar la capacidad de esta vía entre Las Cabezas de San Juan y el enlace con la nueva ronda circunvalatoria de Sevilla (SE-40).

Será este jueves cuando se debata en la comisión de transportes del Senado una moción presentada por los populares reclamando que también le dé prioridad al incremento de los carriles de esta vía en la provincia. El diputado Miguel Sastre Uyá y la senadora Teresa Ruiz-Sillero fueron los encargados de anunciar en la jornada de este lunes el debate de esta moción que se suma a otra similar presentada en el Congreso de los Diputados que aún está pendiente de incluirse en el orden del día del correspondiente órgano.

En estas últimas semanas, el Ministerio de Transportes ha procedido a la contratación de los dos proyectos en los que ha dividido la intervención para ampliar la capacidad de la AP-4 en la provincia de Sevilla. Ahora bien, se estima que esta obra pueda estar ejecutada a principios de la próxima década. Y, a ello se une que el Ministerio siempre ha apuntado en sede parlamentaria que prioriza esta actuación en lugar de los tramos gaditanos ya que soportan una mayor intensidad de tráfico. Precisamente, recurrió a este argumento cuando respondió a una pregunta del PP que presentó en marzo en el Congreso de los Diputados.

En cambio, el PP considera que esta decisión supone un “agravio” para la provincia ya que "sistemáticamente recibe menos inversiones que otras provincias y cada vez arrastra mayores carencias de infraestructuras”, según lo apuntado este lunes por la senadora Ruiz-Sillero.

Miguel Ángel Sastre Uyá y Teresa Ruiz Sillero.

La representante del PP en la Cámara Alta incidió en la "singularidad de Cádiz” que tiene en esta autopista “su línea natural de salida” y "la única vía de alta capacidad que nos une con el resto del territorio”. En esta misma línea, Sastre Uyá apuntó que este “es un proyecto incompleto que excluye más de la mitad de la vía” por lo que calificó la intervención de “parche que no va a solucionar los problemas de movilidad y conexión entre Sevilla y Cádiz”.

Por último, los dirigentes populares denunciaron que el Gobierno de Pedro Sánchez “no ha hecho más que traer recortes en inversiones e infraestructuras a la provincia de Cádiz, no se hace tercer carril en la AP-4, no se desdobla la N-IV, no se desdobla la N-340, no llega el AVE, se recorta el número de trenes con Madrid y tampoco se amplía la pista del aeropuerto”. “La provincia se merece mucho más por parte del Gobierno de España”, afirmó.