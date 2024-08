Jerez podría alcanzar este sábado 17 temperaturas máximas de 40º

Jerez de la Frontera y su campiña podrían alcanzar localmente una temperatura máxima de 40º este sábado 17 de agosto en otra jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a activar la alerta amarilla por fuerte calor, según publica en su página web en su predicción diaria.

La Aemet ha activado dos alertas amarillas este fin de semana por calor sofocante

El aviso amarillo de la Aemet es por temperaturas máximas de 39º que, localmente y entre las 13:00 horas de la tarde y las 21:00 horas de la noche, podrían alcanzar esos 40º.

Este pasado viernes 16 ya se sobrepasaron los 39º, en concreto, 39,1º que es el pico máximo que registró la Agencia Estatal en su estación meteorológica ubicada en el Aeropuerto de Jerez a las 18:00 horas de la tarde.

El día de hoy también se presenta sofocante no sólo en nuestra ciudad y su entorno, si no también en la Sierra de Cádiz, donde permanecerá el mismo aviso que en Jerez, si no, además, en la costa gaditana.

Meteorología ha puesto en alerta al litoral gaditano comprendido entre Sanlúcar de Barrameda y Barbate (Rota, Chipiona y El Puerto incluido), donde los termómetros podrían alcanzar los 36 grados centígrados.

La provincia de Cádiz no será la única andaluza con avisos por altas temperaturas ya que Huelva, Córdoba, Jaén y Sevilla podrían llegar a los 40º este sábado 17 de agosto. Málaga, Granada y Almería quedan fuera del aviso.

Máximas de 40º en cinco provincias andaluzas

Como decíamos, la Aemet activará hoy la alerta amarilla por calor para este sábado en las provincias andaluzas de Cádiz, Huelva, Córdoba, Jaén y Sevilla, con máximas que podrán alcanzar los 40 grados, mientras que el resto de Andalucía --Málaga, Granada y Almería-- queda fuera del aviso.

Según la información publicada por la Aemet, se ha activado el riesgo de nivel amarillo desde las 13:00 hasta las 21:00 horas, debido a las temperaturas "significativamente" altas, en las campiñas gaditana, cordobesa y sevillana; y en la sierra de Aracena y las comarcas del Andévalo y del Condado de Huelva, donde las temperaturas podrán alcanzar los 39 grados, aunque localmente el termómetro rozará los 40.

De igual forma, se han anunciado avisos amarillos por calor, en la misma franja horaria, en el litorial onubense con máximas de 38 grados --y puntualmente de 39--; en la zona de sierra y Pedroches de Córdoba; en las comarcas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir de Jaén; y en la sierra norte de Sevilla, también con máximas que se prevé que no superen los 38 grados.

Por su parte, en el litorial gaditano se podrán alcanzar los 36 grados de máxima.

Por otro lado, los cielos permanecerán mayormente despejados o sin nubes y se producirán vientos de levante que oscilarán entre moderados y fuertes en el área del Estrecho y de carácter leve y variable con brisas en el resto de la comunidad.