Toreros, artistas, empresarios y políticos recuerdan a Rafael de Paula

Policía Nacional y Policía Local vigilaban ayer lunes la rotonda del Tanatorio Mémora de Jerez. En la sala 3 de esta instalación, familiares y conocidos velaban los restos mortales del torero Rafael de Paula. La alcaldesa María José García-Pelayo, acompañada de Agustín Muñoz y Francisco Zurita, fue uno de los rostros conocidos que acudieron para expresar en persona sus condolencias a la familia del torero fallecido el domingo. Su féretro permaneció ayer abierto junto a un capote y una montera.

“Hemos venido a trasladar en nombre de la ciudad de Jerez nuestras condolencias por el fallecimiento de, no solamente un gran jerezano como fue Rafael de Paula, sino uno de los grandes genios del arte no ya de nuestra tierra si no que consiguió trascender la frontera de nuestra tierra y un gran genio reconocido mundialmente”, dijo la alcaldesa.

Después de ver a los familiares, entre los que se encontraban sus tres hijos, García-Pelayo explicó que “el maestro llevaba varios meses que ya no se encontraba bien pero, en la tarde de ayer, cuando recibí la llamada en torno seis y media de la tarde, pues la verdad que fue algo impactante por lo inesperado. Hemos declarado dos días de luto de la ciudad, creemos que lo merece Rafael y lo merece todo lo que representaba”.

Añadía la regidora sobre la figura del torero jerezano que “Jerez es una tierra de grandes genios. Hace muy poquito tiempo hemos perdido precisamente a una persona también vinculada al mundo de toro y periodista, Jerónimo Roldán, pero es verdad que Jerez ha dado grandes genios, grandes figuras como Lola Flores, como La Paquera y nos decían ahí que incluso las había superado, que La Paquera había dicho incluso que ella sentía que Rafael de Paula tenía un genio especial que estaba muy por encima de cualquier otra persona, así que entre ellos mismos reconocían la gran genialidad. Fue Premio Nacional de las Bellas artes por petición popular, que también es algo que hay que poner en valor y desaparece una figura única y excepcional del toreo, de la tauromaquia”. Pelayo acabó subrayando que “estamos y estaremos siempre con la familia. Jerez tiene una deuda importante que saldar con Rafael de Paula”.

Por su parte, la presidenta del PSOE en Cádiz y diputada nacional, Mamen Sánchez, trasladó a través de redes sociales su “más sentido pésame a la familia y amigos de Rafael de Paula. Un toreo de los llamados “artistas”, ese arte que confiere el barrio de Santiago de Jerez. Arte, talento y fiel a sus raíces”. “No se dejaba ver mucho en actos públicos, pero no le fallaba a sus amigos cuando le reclamaban. Precisamente las últimas veces que pude conversar con él fue en la insignia de Manuel Morao y en el acto de Hijo Predilecto de Álvaro Domecq. Hoy todo el arte de Jerez está de luto. Pero Paula tenía en esta ciudad tantos seguidores que seguirán hablando de su arte por él, porque esas huellas el tiempo no las va a poder borrar. Descase en Paz”, escribió ayer.

Desde Vox Jerez, Antonio Fernández, reconoció también que “se nos ha ido un pilar. Es una pérdida insustituible. Para mí, Rafael, o tío Rafael como lo trataba, ha sido como Goya fue en la pintura ¡Cuando hablamos del toreo hay que hacerlo antes y después de Rafael! Ha sido la fuente inagotable del que han bebido todas las figuras importantes”.

Condolencias a la familia

Poco a poco, durante la mañana y la tarde de ayer se fueron acercando hasta el Tanatorio Mémora toreros como los sevillanos José Antonio Campuzano y Juan Ortega, así como los jerezanos Francisco Núñez ‘Currillo’ y Juan José Padilla, entre otros. Este último afirmó que De Paula deja “un maravilloso recuerdo” en el mundo de la tauromaquia. “Tuvo un alma gitana y una expresión estética tanto dentro y fuera de la plaza que lo que tuvimos la oportunidad de estar cerca de él bebimos de ese manantial y de esa torería suya”, agregó.

El diestro mostró su convencimiento de que “no habrá otro torero” con “la expresión artística, la naturalidad y temple” de Rafael de Paula puesto que “era magia”. Al respecto añadió: “Era un torero que tenía en sus muñecas y en su cintura una plasticidad y un temple que transmitía en sus andares, en su forma de desarrollar el toreo, y que embelesaba a todos”. “Era una sinfonía en la plaza”, resumió.

El torero sevillano José Antonio Rodríguez Pérez, conocido artísticamente como José Antonio Campuzano, también mostró su pesar por el fallecimiento. Tras su paso por el tanatorio, destacó que el jerezano era “especial. Hay muchos toreros y, sin duda, dejamos huella, pero lo de Paula es distinto”.

“Paula es una obra de arte que cada vez será más grande aunque no esté entre nosotros porque estos toreros son así, nunca mueren. Están ahí en el recuerdo, en lo que se escribe, en las obras, en todo, y cada vez será más grande su historia afortunadamente”, afirmó, tras mostrar su pesar a la familia de Rafael de Paula.

Pepita Camacho, viuda de la gran figura del toreo Rafael Ortega; Luis Domecq; el apoderado de Juan Ortega, José María Garzón; el empresario de Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia; el guitarrista Manuel Morao; el cantaor Joaquín El Zambo y el banderillero de Rafael de Paula, José Luis Sánchez Pozo ‘El Cámara’, también acudieron al tanatorio a lo largo del lunes.

Entre ellos estuvo el sobrino y ahijado de Rafael de Paula, Rafael Soto, jinete olímpico de la Real Escuela, que aseguró que mantiene buena relación con los hijos del torero: Rafael, Bernardo y Jesús, “ellos fueron los que llamaron el domingo por la tarde. Yo conocía su estado de salud, andaba últimamente bastante mal y nos preocupaba mucho. Sobre todo me une mucha amistad con mi primo Rafael, venía a verme muy a menudo al campo cuando yo ya me jubilé de la Escuela de Jerez”. “Mi hijo tiene unas cuadras, yo le echo una mano y él venía a menudo y me decía ‘primo, está papá mal, Dios quiera que se acuerde de él porque está sufriendo mucho’. Ayer tarde estaba yo en casa y de repente me llamó, fue un desenlace rápido, todo pasó muy deprisa”, detalló el jinete.

Igualmente, desde el mundo del flamenco, artistas como José Mercé, también recordaron en redes a su paisano diciendo que “se nos ha ido un torero con mayúsculas, una leyenda. ¡Cuánto he disfrutado con tu arte! Pero sobre todo se me ha ido mi paisano, mi amigo. ¡Qué buenas conversaciones! Descansa en Paz, Rafael”.

"Ha sido el mejor capote que ha dado la historia"

La familia de Rafael de Paula se mantuvo ayer lunes alejada de los numerosos periodistas que esperaban en la entrada del tanatorio Mémora de Jerez. Aun así, un portavoz atendió a la prensa en representación de la familia, a media mañana, para agradecer el interés mostrado. Manuel Montilla, con la voz entrecortada por la emoción, señaló que “tengo el privilegio de ser amigo de Rafael de desde hace 50 años” y quiso “agradecer a toda la gente de Jerez... Perdonadme si me emociono... agradecer a toda la gente de Jerez y a todo el toreo y todas las muestras de cariño y de afecto hacia el maestro”.

Amigo personal del torero, explicó que el domingo estaba en casa de Rafael de Paula: “Fuimos a verlo por la tarde, ya no se encontraba bien, llamamos a Urgencias, llegaron y ya no pudieron reanimarlo”. “Estábamos Jesús, su hijo, y yo, y ya fue imposible reanimarlo y sacarlo de allí. Llevaba los dos últimos meses más complicados, se deterioró más. El toreo ha perdido algo muy grande”, pudo decir a duras penas, rompiendo a llorar.

También quiso despedirse del torero el empresario de Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia, que mostró su pesar por la muerte de Rafael de Paula, leyenda viva del toreo: “No te quepa la menor duda, creo que ha sido el mejor capote que ha dado la historia, por lo menos de lo que yo he podido ver. Gran persona además, gran torero y bueno, nos llega el momento a todos. Pero nos ha dejado un toreo distinto, agitanado, y lo que él sabía hacer lo ha hecho estupendamente”.

El empresario fue testigo de grandes tardes de toreo con Curro Romero y Rafael de Paula: “Siempre, además han sido unos amigos muy singulares. Pero vamos, Curro Paula, Paula Curro. Creo que el cartel estaba hecho siempre”.