Trabajadores del Hospital de Jerez tienen que llevar linternas frontales para atender a pacientes

Sin agua caliente en las habitaciones, falta de ropa de camas y pijama y ahora también avisan de que tienen que llevar "luces de mineros" para atender a los pacientes. Son algunas de las denuncias que desde hace días hacen trabajadores del Hospital de Jerez y familiares de pacientes ingresados.

Precisamente, un TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) ha explotado en redes sociales ante unas declaraciones de la consejera de Salud, Rocío Hernández Soto. La respuesta del trabajador del Hospital de Jerez es clara: "Tenemos que calentar agua para asear, llevar luces de mineros para poder atenderá a los pacientes y un largo etcétera. A lo mejor es usted de las que cree que tampoco hay cambio climático o que la Virgen fue fecundada por una paloma, porque como no hay denuncias sólo hay noticias...".

Esta semana el PSOE llevó al Parlamento andaluz la situación de precariedad del Hospital de Jerez, y entre otros puntos, la socialista Irene García puso sobre la mesa el futuro incierto de la Unidad de Ictus. Sobre esta cuestión, la consejera respondió que "afortunadamente nuestra comunidad tiene el tele ictus, una forma de trabajar que permite que el neurólogo no esté in situ. Una vez que se activa el código, el tratamiento comienza en la misma ambulancia. Por lo tanto, hay que avanzar, y se ha avanzado mucho en el tratamiento del ictus. Repito, denuncias y noticias no son sinónimos".

"Cuando quiera usted le hago un tour por la Unidad de Ictus y si en ese momento se activa el código ictus verá usted a los profesionales trabajar in situ. El tele ictus es una buena herramienta como complemento, el personal cualificado no puede tener al paciente hasta que llega al hospital y a partir de ahí tenemos que atenderlo personalmente no por teléfono. O a lo mejor ha pensado usted que también puede poner en marcha el tele-aseo, tele-curas, tele-fibrinólisis...", denuncia el trabajador, Humberto Otero.

Y continúa su crítica señalando que "me parece deplorable que el SAS esté llevando a la sanidad pública a una situación en la que las guerras tengan mejores recursos que el personal sanitario. Mis días de vacaciones y libre disposición dependen de que haya contratos o del sorteo que hagamos entre compañeros para poder librar. Miles de compañeros no saben si trabajarán el mes que viene, porque su planificación de vida termina cada 31 y a expensas de esa llamada telefónica. Día a día mis compañeros y yo seguimos aquí a pie de cama porque la salud no descansa, y nosotros tampoco, aunque nos maltraten".