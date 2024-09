El Ministerio de Transportes entiende que no hay "falta de conectividad" aérea entre Jerez y Madrid

El Ministerio de Transportes considera que no hay "una falta de conectividad" entre el Aeropuerto de Jerez y el de Madrid, la ruta que más pasajeros mueve en la terminal jerezana. Así, lo ha apuntado en una respuesta en el Senado a dos preguntas que registró el Partido Popular sobre el estado de esta conexión aérea que la compañía aérea Iberia lleva décadas explotando.

A finales del pasado mes de mayo, el grupo popular en el Senado presentó dos escritos vinculados a la ruta aérea con la capital. Por un lado, reclamaba saber el criterio seguido para que esta ruta sea operada por Air Nostrum, una compañía franquiciada de Iberia, que suele utilizar unos aviones con menor capacidad —son los Bombardier Regional Jet-1000—, un cambio que implica una "perdida del número de viajeros". En este mismo sentido, reclamaba también Iberia volviera a gestionar directamente esta ruta "para mejorar el servicio". Y, por otro lado, la formación política exigía explicaciones de que la primera conexión de la mañana con Madrid durante algunos días de la semana se hubiera suprimido de la programación en ese momento del año.

En la respuesta parlamentaria, fechada a principios de este mes, el Ministerio no responde al grueso de las preguntas realizadas por el PP limitándose a señalar que considera que no hay un déficit en esta ruta. "Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se analiza la conectividad de todas las regiones españolas y no se ha detectado una falta de conectividad entre Madrid y Cádiz", apunta en su respuesta.

Previamente a esta afirmación, alega que el Ministerio no tiene responsabilidades sobre este tipo de decisiones dado que el sector del transporte aéreo "se encuentra liberalizado" por lo que las compañías aéreas "tiener libertad para decidir las rutas que quieren explotar, en función de la demanda existente y de las condiciones del mercado". Acto seguido, apunta que "solamente en casos debidamente justificados" se permite intervenir en el mercado aéreo, como es el caso del establecimiento de una Obligación de Servicio Público en aquellas rutas que sirvan "a una región periférica o en desarrollo" o en aquellas de "baja densidad de tráfico a cualquier aeropuerto". A día de hoy, Jerez no tiene ninguna conexión con esta catalogación —en Andalucía únicamente la tienen los vuelos entre Sevilla y Almería—.

Una ruta que pierde pasajeros

Las estadísticas de Aena, el gestor aeroportuario, ratifican que la conexión entre Jerez y Madrid no solo no se ha recuperado aún de la crisis del covid sino que está perdiendo pasajeros en la actualidad. Con datos acumulados hasta julio, algo más de 125.000 pasajeros se contabilizaron en esta ruta, un 13,3% menos que en el mismo periodo del año anterior. Y la pérdida es aún mayor respecto a 2019 donde a esas alturas del año ya había movido a unos 176.000 pasajeros aproximadamente —son cifras de conexiones comerciales regulares entre ambos aeródromos—.

Por el contrario, en este 2024 se han contabilizado más operaciones comerciales regulares entre Madrid y Jerez en comparación con 2023 —1.308 y 1.201, respectivamente—. Sin embargo, se ha incrementado exponencialmente el número de vuelos operado por los Bombardier Regional Jet-1000 de la flota de aeronaves de Air Nostrum frente a los Airbus A-319, A-320 y A-321 de Iberia. Así, y teniendo en cuenta las cifras del gestor aeronáutico, de las 1.300 operaciones entre Madrid y Jerez, el 87,7% fueron realizadas por la franquiciada de Iberia. En cambio en 2023 solo realizó el 38,6% de todos los vuelos.

A pesar del descenso de viajeros, la ruta entre Madrid y Jerez sigue siendo la que más pasajeros mueve en la terminal jerezana, aunque el margen con los vuelos con Barcelona se está estrechando año a año. Durante este mes de septiembre se mantienen en la programación seis vuelos diarios (tres desde Madrid y otros tres desde Jerez) salvo los domingos que hay ocho.