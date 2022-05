A los turistas franceses, británicos y neerlandeses les gusta Jerez

El turismo extranjero que visita o se hospeda en la ciudad va paulatinamente recuperándose una vez se han ido eliminando las restricciones de movilidad por la pandemia del coronavirus, que provocó que se llegara a decretar un cierre de fronteras. Según las últimas estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el principal mercado del sector turístico local procede de Francia, Gran Bretaña, Holanda y Alemania.

Ahora bien, el órgano estadístico ha dado a conocer los resultados de una novedosa estadística sobre la procedencia de los turistas basándose en la información que proporciona el posicionamiento de sus teléfonos móviles. No obstante, y tal y como apunta el ente estatal, este estudio analiza a aquellos viajeros no residentes en España que tienen un teléfono operado por una compañía extranjera que se conecta a la red de un operador español para tener servicio. Por lo tanto, en las cifras aportadas no se incluyen, por ejemplo, aquellos que viajan sin móvil.

Durante el pasado mes de abril, de los más de 5.500 turistas localizados en Jerez, más de un millar procedió del Reino Unido. Franceses, neerlandeses, alemanes, suecos y portugueses fueron los siguientes en esta estadística experimental que ofrece una evolución de la presencia de turistas extranjeros en la ciudad desde julio de 2019.

Muestra de la progresiva recuperación del sector turístico es que en este primer cuatrimestre del año se están produciendo los mayores registros de presencia de visitantes extranjeros en la ciudad desde el inicio de la crisis de la covid-19 en marzo de 2020. De hecho, ya se están alcanzando dígitos similares a los mejores del pasado año, concretamente de septiembre del año pasado, donde se alcanzaron los 5.800 turistas.

Hasta la fecha, y como era de prever, la mayor afluencia de visitantes se contabilizó entre los meses de julio y octubre de 2019, donde se llegaron a superar los 7.000 extranjeros por mes. Mientras, el pasado verano, momento en el que se reabrieron las fronteras del país al turismo internacional, se rozaron los 5.000 turistas.

Teniendo en cuenta la evolución que muestra esta estadística, el turismo francés es el más numeroso desde el estallido de la pandemia (unos 8.800 a lo largo del pasado año y unos 3.000 en lo que va de 2022). Tuvo su pico en agosto con algo más de 1.200 visitas y, desde entonces, la afluencia de visitantes se ha mantenido estable mes a mes (ha oscilado entre las 700 y 900 personas). Se da la circunstancia que desde noviembre el Aeropuerto de Jerez cuenta con una ruta directa con París-Orly (dos conexiones semanales).

Mientras, las visitas de británicos se han empezado a recuperar especialmente desde el pasado mes de marzo llegando, incluso, a superar a la afluencia de visitantes franceses. Este incremento ha coincidido con la recuperación de las conexiones aéreas directas entre Jerez y el aeropuerto de Londres-Stansted. Precisamente, a esta ruta se sumará el próximo mes de julio una segunda con el aeródromo londinense de Gatwick.

Le siguen en número de visitantes los que tienen nacionalidad neerlandesa (unos 2.500 en lo que va de año), alemana (algo más de 2.000), sueca (1.055) e italiana (poco más de un millar).

Según otra estadística del INE, el Estudio de Coyuntura Hotelera, en torno a unos 45.000 turistas extranjeros se hospedaron en los hoteles de Jerez durante el pasado año, menos de la mitad de los contabilizados en 2019. Ahora bien, todo apunta a que se superarán los registros del pasado año pues en el primer cuatrimestre hubo unos 23.700 viajeros.