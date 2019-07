Momentos después de que Mamen Sánchez fuera investida alcaldesa, un dirigente del PSOE advertía: “Tenemos 10 concejales pero esta legislatura va a ser más complicada”. A tenor de lo ocurrido en el pleno de organización, sus palabras están siendo premonitorias.

Bien es cierto que la derrota de ayer no tendrá excesivas consecuencias. Hay ediles de la oposición que, off the record, reconocen que tarde o temprano habrá acuerdo sobre las retribuciones de los concejales. Pero lo ocurrido en el pleno de ayer corrobora el panorama que puede tener el ejecutivo en este mandato.

Hace cuatro años también tuvo dificultades para cerrar el primer pleno pero fue en otro contexto Tenía entonces un acuerdo de investidura con Ganemos Jerez y con Izquierda Unida y, por entonces, la irascibilidad de Ciudadanos con los socialistas no era tan acusada como ahora. Además, se proponía entonces una bajada de sueldos.

Todo es distinto ahora. El PSOE tiene 10 concejales pero sigue teniendo un número insuficiente que le obliga a fajarse aún más con las bancadas de la oposición. Mantiene el acuerdo con Ganemos pero la agrupación de electores ni tiene la fuerza de hace cuatro años ni le ha concedido un cheque en blanco —en el PSOE ha irritado que Ganemos cuestionara duramente la subida salarial, por cierto—.

El gobierno local optó en el pleno de organización por una huida hacia adelante cuando vio que la subida salarial iba a ser un plato que iba a comerse solo por mucho que tratara de persuadir a la oposición con más concejales liberados. Pero la oposición se guardaba un segundo ‘no’ para el pleno de ayer, una jugada que el PSOE, si no la vio venir, pecó de iluso. PP, Ciudadanos y Adelante le dejaban clara una cosa: tendrá un mandato complicado si solo busca contentar a Ganemos.