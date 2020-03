La unidad de mamografías de la calle Guadalete se trasladará a Jerez Centro

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene previsto trasladar la Unidad de Exploración Mamográfica de la calle Guadalete al centro de salud de Jerez Centro, en la calle José Luis Díez, a finales de este mes, una decisión que ya se ha comunicado a la plantilla de la unidad.

En estas instalaciones se lleva a cabo el programa de detección precoz del cáncer de mama y comenzaron a funcionar en lo que había sido el consultorio de la calle Guadalete hace casi dos décadas, en concreto en noviembre de 2001. En Andalucía el programa se había puesto en marcha en 1995 y a Jerez llegó con dos años de retraso con respecto a lo previsto. Tuvo que acondicionarse la primera planta del inmueble, que el SAS ha mantenido en alquiler, para albergar el equipamiento de este programa preventivo.

El programa consiste en la realización de mamografías cada dos años a toda la población femenina entre 50 y 69 años residente en Andalucía.

Las mujeres son citadas mediante carta que reciben en su domicilio para acudir a la unidad de exploración mamográfica específica, donde se le realiza la mamografía. El resultado lo recibe la interesada por correo y en el caso de que deba ser derivada al hospital para completar el estudio o para realizar algún tipo de tratamiento también recibe dicha cita por correo.

Según la Consejería de Salud, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres andaluzas. "Con los conocimientos disponibles en la actualidad no es posible llevar a cabo medidas para evitar que la enfermedad aparezca, pero se puede detectar en fases tempranas cuando aún no se ha producido síntomas". Ante esta situación la forma más eficaz de detectar precozmente el cáncer de mama es realizar mamografías periódicas a mujeres de una determinada franja de edad, en las que aún no se han presentado síntomas.

La detección precoz aumenta la posibilidad de curación y la posibilidad de un tratamiento menos agresivo pudiendo evitar la mastectomía, la extirpación de los ganglios de la axila, la radioterapia o la quimioterapia.

Según los últimos datos facilitados por el SAS, más de 190.000 mujeres de la provincia, de entre 50 y 69 años, se han beneficiado del programa de detección precoz de cáncer de mama desde su puesta en marcha en 1995. En Andalucía el número asciende a 1,2 millones de mujeres.

Gracias a este programa se han detectado en la provincia 2.645 casos de cáncer entre las mujeres citadas para realizarse la mamografía y que se incluyen en el grupo de edad de mayor riesgo de padecer esta enfermedad.

Actualmente la supervivencia a los cinco años con cáncer de mama se sitúa en un 88,1%, según el SAS, que hace referencia a los datos del Registro de Cáncer de Granada. Este porcentaje se acerca al 90% cuando el diagnóstico es precoz.