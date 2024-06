Vecinos de Santiago denuncian la ocupación de una vivienda en la calle Taxdirt

Vecinos del barrio de Santiago han denunciado la ocupación de unas de las viviendas de la calle Taxdirt, una edificación que colinda con las antiguas instalaciones de Cartonajes Tempul. Se trata concretamente de la antigua casa de los Marqueses de Arizón. No es la primera vez que se produce esta situación en este mismo enclave, ya que hace unos años dicha casa también fue ocupada, provocando cada cierto tiempo incidentes, tanto peleas como algún que otro incendio que estuvo a punto de afectar a los pisos próximos al solar.

La realidad es que en la última semana, los vecinos han denunciado diferentes altercados en el lugar, una situación que agrava más si cabe su día a día en este histórico barrio jerezano.

A pesar de que hace unos meses, concretamente a partir de finales de febrero, se intensificaron los controles policiales en la zona, la realidad es que a día de hoy la situación "ha cambiado bien poco", explican los vecinos. De hecho, en las últimas semanas se produjo una oleada de robos en vehículos, a lo que hay que sumar los producidos en algunas viviendas.

Muchos de estos vecinos se quejan de que "no existe un plan concreto para acabar con esto, son sólo parches", destacan, y explican que "cuando se denuncia por cualquier razón, aparece la policía dos o tres días seguidos y todo se calma, pero al que hace cuatro ya no vienen y otra vez lo mismo", aseguran inquilinos de la calle La Merced, otra de las zonas, por su proximidad a calle Nueva, más afectadas por esta situación.

"Cuando llegó la campaña electoral todas fueron palabras bonitas y ganas de arreglar esto, pero como ya no interesan los votos, estamos como siempre", cuenta otro afectado.

La ocupación denunciada en la casa de los Marqueses de Arizón no es la única existente en el barrio, pues vecinos de la Plaza del Cubo han hecho público lo que ocurre diariamente con otras de las viviendas ocupadas en esa zona.

La propia calle Taxdirt tiene también otros puntos de preocupación por parte del vecindario, ya que el solar existente junto al número tres de la misma, se ha convertido en un lugar de acceso para los 'cacos' a través del cual se mueven por las casas conlindantes sin ningún tipo de impedimentos. Los vecinos critican que sus quejas en urbanismo caen en saco roto e incluso han planteado a la Asociación Jerez por Santiago, que plantee al Ayuntamiento la posibilidad de colocar cámaras de vigilancia en estos solares vacíos o casas abandonadas.

Pero a la ocupación y los incidentes se suma también la suciedad que generan estos individuos. La más sangrante es la que afecta a los vecinos de la calle Frías, que desemboca en la calle Ancha, donde un día sí y otro también encuentan su calle "llena de orines y de deposiciones de estos señores". Los propietarios de estas viviendas lamentan que "es algo a diario y aunque vienen a limpiar, no lo hacen todos los días y el olor es insoportable. Ya no sabemos qué hacer porque al principio se informaba al Ayuntamiento y venían, pero ahora ya no nos están haciendo tanto caso".