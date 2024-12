Sobre ‘Verano en el asteroide’

Pregunta.-En la solapa se dice que es una novela sobre segundas oportunidades. ¿Qué significa esto?

Respuesta.-La novela nació a partir de otra anterior que no pudo llegar a su fin, con varios personajes que coincidían en su anhelo por volar. Estaba guardada en mi cajón, pero desde allí me parecía oír la voz de los personajes, que me pedían una segunda oportunidad para volver a la vida. Decidí intentarlo. Entonces me di cuenta de que a aquella historia le faltaba un niño. Y todo cobró otro sentido.

P.-¿Cómo llegó Saint-Exupéry a la novela?

R.-Pensé que, si el niño había heredado de su abuelo la pasión por la lectura y por los aviones, su autor favorito no podía ser otro que Saint-Exupéry, que fue escritor y aviador. Yo conocía poco sobre él, así que tuve que documentarme leyendo todos sus libros y conociendo su biografía. Fue una labor ardua, pero apasionante.

P.-¿Qué te llamó más la atención de él?

R.-Sin duda, su vida, que fue asombrosa. Fue uno de los pioneros de la aviación. Trabajó en la compañía Latecoère de Touluose transportando el correo hasta Senegal, pasando por la costa española, la marroquí y la del Sáhara español. Un trayecto sumamente peligroso, no solo por la fragilidad de los aparatos, sino por la hostilidad de las tribus árabes que veían aquellos aviones como enemigos. En sus libros, Saint-Exupéry no hace otra cosa que contar su propia vida y reflejar su filosofía. El mejor ejemplo es El principito.

P.-El jurado del premio Alandar celebró tu destreza “para manejar los tiempos narrativos”. ¿Cuáles son esos tiempos narrativos que se combinan en la novela?

R.-En realidad, el niño, Horacio, nos está contando la historia desde su edad adulta. Recuerda lo que ocurrió aquel verano, el más importante de su vida, cuando él tenía trece años. También echa la vista más atrás, cuando era más pequeño y estaba en la escuela, y más adelante, al terminar el bachillerato y cuando estudiaba para piloto. No he inventado nada, es lo que hace cualquiera de nosotros cuando recordamos momentos de nuestra vida que guardan relación con algún tema o con personas que hemos conocido.

P.-¿Cómo podemos definir Verano en el asteroide?

R.-Yo creo que pertenece a esa categoría denominada novela de aprendizaje o novela de formación, aunque el proceso de transformación tenga lugar tan solo durante un verano. En este tipo de narraciones, el protagonista que conocemos al final no es el mismo que aparece en el comienzo. La novela juvenil es especialmente apropiada para expresar este proceso porque cuenta con un personaje que se encuentra en la adolescencia y la adolescencia es el periodo de la vida de una persona donde tienen lugar experiencias que van a definir su personalidad y van a condicionar el resto de su existencia.