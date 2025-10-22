El Oloroso Antique de Fernando de Castilla se corona como ‘Mejor Generoso del Año’ de la Guía Gourmets

Detalle de la botella y el estuche de Oloroso Antique, junto a una copa del vino premiado por la Guía Gourmets.

Oloroso Antique de la bodega Fernando de Castilla se ha consagrado como el ‘Mejor Vino Generoso’ de la Guía Gourmets, elección que ha sido refrendada por los usuarios de la prestigiosa publicación, encargados de votar los mejores vinos de cada categoría.

Este oloroso de la gama Antique, que agrupa jereces con un envejecimiento prolongado procedentes de soleras singulares, es una de las joyas enológicas de Fernando de Castilla. Se trata de un vino de crianza oxidativa 100% palomino que se elabora mediante el sistema tradicional de criaderas y soleras en botas de roble americano, y tiene una vejez media de 20 años.

En nota de cata se aprecia el color castaño y una nariz de perfil intenso, con aromas elegantes a crianza oxidativa y a frutos secos, especialmente avellanas y nueces, y recuerdos sutiles a piel de naranja. En boca es amable, con un final seco y largo.

Para Jan Pettersen, director general de Bodegas Fernando de Castilla, “es un honor inmenso que los usuarios de una guía tan prestigiosa como esta nos hayan votado y nos hayan elegido como el mejor vino generoso, porque la competencia era enorme”.

El Oloroso Antique atesora premios tan prestigiosos como las medallas de oro de International Wine Challenge, Decanter World Wine Awards o Somellier Wine Awards, además de haber sido elegido Best Dry Fortified (mejor vino seco fortificado) en Wines for Spain Awards.

Para celebrar el galardón, Fernando de Castilla ha lanzado una promoción especial del Oloroso Antique, al que aplicará un descuento del 10% para los primeros 50 pedidos que se realicen en su tienda online tanto por las unidades sueltas como en el pack junto al amontillado y el palo cortado de la misma gama.

La entrega de premios de la Guía de Vinos Gourmets, considerada la pionera del sector en España y que este año alcanza su 41 edición, se realizará durante la próxima celebración del Salón Gourmets, que tendrá lugar en Madrid entre los días 13 y 16 de abril.

De Jerez a todo el mundo

La bodega Fernando de Castilla, fundada en 1837, se ubica en el corazón del jerezano barrio de Santiago. En 1999 fue adquirida por el noruego Jan Pettersen, quien la dotó de una perspectiva internacional, estando en la actualidad presente en más de 50 países de todo el mundo.

Posee un amplio portfolio de vinos, presidido por las gamas de jereces Classic, Antique y Singular, además de una exclusiva colección de Brandy de Jerez, vinagres y vermús.