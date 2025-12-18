El Zoo de Jerez da la bienvenida al emisario real Asad y a los camellos de los Reyes Magos

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez ha dado la bienvenida este jueves al emisario real Asad y a los camellos de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

El acto ha contado con la presencia de los representantes de los Reyes Magos de Jerez 2026, Ana Belén Morillo, Juan Carlos Durán y Antonio Ramírez así como el Cartero Real, Fernando Jiménez, que han estado acompañados por la presidenta de la Asociación de los Reyes Magos de Jerez, Gemma García Bermúdez y el delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, Francisco Zurita.

Francisco Zurita les ha dado la bienvenida y juntos han supervisado las instalaciones donde descansarán los camellos reales al cuidado de Asad, que este mismo sábado, comenzará a recibir las cartas de los más pequeños.

Los Reyes Magos de Jerez y el cartero real han firmado en el libro de honor del parque y han deseado a todos los niños y niñas que la noche del 5 de enero se cumplan todos sus sueños y que nunca pierdan la ilusión.

Además, han agradecido a Asad el enorme trabajo que realiza cuidando a sus camellos, que se encuentran en el zoobotánico muy bien atendidos esperando la Cabalgata.

Los primeros en entregar sus cartas al emisario real para que se las haga llegar a los Reyes Magos han sido 150 niños y niñas del Centro de Atención Temprana San Juan Grande, quienes han recibido un obsequio.

También han podido disfrutar de una nevada navideña en la entrada del Zoo.

Horario de entrega de cartas al emisario real Asad en el zoo de Jerez

Los niños y niñas podrán entregarle sus cartas al Emisario Real Asad desde este sábado, 20 de diciembre hasta el 5 de enero, en horario de 12 a 14 horas.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero el Centro permanecerá cerrado. Sin embargo, se abrirá durante las navidades los lunes 22 y 29 de diciembre, así como el 5 de enero.