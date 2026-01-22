Los e-Transporter y e-Caravelle de Volkswagen, listos para ir más lejos por autonomía o tracción
Una batería más capaz, con 70 kWh útiles, permitirá a los Transporter y Caravelle eléctricos de Volkswagen llegar más lejos. Además, se ha rediseñado su curva de carga con corriente continua, para aprovechar durante más tiempo las potencias más altas y aparece como opción para estas variantes la opción de la tracción total.
Volkswagen Commercial Vehicles ha anunciado una actualización técnica para sus furgonetas eléctricas e-Transporter y e-Caravelle. La mejora clave radica en la batería: ambos sustituyen ahora la de 64 kWh por una 70 kWh de capacidad usable, lo que se traduce en un incremento de autonomía de alrededor del 13 por ciento: homologan hasta 380 km de alcance conforme a la norma WLTP.
Además de la mayor capacidad energética, la actualización incorpora una curva de carga optimizada que permite mantener una potencia de carga de hasta 125 kW usando corriente continua durante periodos más prolongados. Así se reduce en 10 minutos el tiempo necesario para llevar la batería del 10 al 80 por ciento de su nivel de carga, al emplearse unos 30 minutos.
Volkswagen también ha confirmado la incorporación de la opción 4Motion de tracción total eléctrica para el e-Transporter a partir de este año, lo que supondrá incorporar un segundo motor eléctrico, una mejora ya anunciada por Ford para el modelo vinculado a estos comerciales, el E-Transit Custom.
En todo caso, la oferta de potencia de e-Transporter y e-Caravelle, sea cual sea la tracción, se mantiene en tres niveles: 136 CV (100 kW), 218 CV (160 kW) y 286 CV (210 kW).
