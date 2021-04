Álex Márquez: “Es bueno tener a Marc de nuevo en pista”

El piloto de MotoGP Álex Márquez (LCR Honda) ha celebrado la vuelta de su hermano Marc Márquez (Repsol Honda) por el hecho de que puede llevar al límite la moto y explotarla y, de paso, ayudar al resto de pilotos de la fábrica japonesa a explorar sus propios 'topes'.

"También es bueno tener a Marc en pista porque lleva la moto al límite y nos sirve al resto de pilotos para saber si hay margen, y dónde se puede mejorar más", reconoció Álex en declaraciones a 'motogp.com'.

Para Álex, "siempre es importante" tener a Marc de vuelta. "Es el que mejor conoce la Honda y ha sido importante para la fábrica tener su 'feedback' para saber si iban por el buen camino. Que creo y espero que sí estemos en el buen camino", argumentó.

Balance de temporada

Por otro lado, tras dos caídas en las dos primeras citas de Catar, y ser octavo en Portugal, reconoce que necesita "mejorar en la calificación". "Cuando empiezas tan lejos y en un campeonato tan igualado, es complicado y hay que mejorar eso. Pero no estamos lejos de la Q2, los detalles cuentan y tenemos que pulirlos para empezar mejor", reconoció.

Todo ello, fruto de un trabajo de pretemporada bueno pero no del todo completo ni satisfactorio. "Hemos tenido una pretemporada extraña, sólo en Qatar, y era difícil sacar conclusiones pero el resumen es que fue complicado, con muchas caídas, y además Qatar no es el mejor circuito para Honda. Pero hicimos buen trabajo", expresó.

"Es bueno tener un 'team manager' como Lucio Cecchinello, que trata de dar lo mejor al piloto. Tengo una relación cercana y honesta con él, y es lo que me importa a mí. Si me tiene que decir algo, me lo dice directo. Es un equipo familiar, pero también necesito la presión que el equipo me pone", comentó sobre su llega al LCR Honda del expiloto italiano.

"El 'feeling' con la moto es bueno, no es malo. Pese a que Losail no es buen circuito para la Honda, tuve buenas sensaciones en las dos primeras carreras, iba rápido y estaba ahí. Esperaba terminar las carreras y sumar puntos, la situación ideal. Pero bueno, hay que centrarse en lo positivo; que es que no estamos lejos", reiteró Álex Márquez.