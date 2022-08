Andrea Dovizioso se retira después del GP de San Marino

El piloto italiano Andrea Dovizioso ha anunciado este jueves en el circuito de Silverstone su decisión de retirarse de la competición, después de 20 años de carrera deportiva, tras el Gran Premio de San Marino el próximo 4 de septiembre en Misano. Lo hace exactamente un año después de volver a MotoGP y unirse al programa Yamaha.

Dovizioso y Yamaha han mantenido una relación que comenzó con la escudería satélite Tech3 Yamaha en 2012, con la que donde logró seis terceros puestos y el cuarto lugar al final de la temporada, para reincorporarse en el equipo satélite de Yamaha junto a su compatriota Franco Morbidelli en 2021.

El piloto italiano fue campeón del mundo de 125 cc en 2004 y luego dio el salto a 250 cc, categoría en la que logró cuatro victorias. Como piloto de MotoGP ha conseguido quince triunfos y en Ducati se proclamó subcampeón del mundo en tres ocasiones 2017, 2018 y 2019.

El piloto probador oficial de Yamaha, el británico Cal Crutchlow, será el piloto sustituto del equipo para las seis carreras restantes de la temporada 2022.

Dovizioso ha explicado que "en 2012 la experiencia con Yamaha fue muy positiva para mí y desde entonces siempre pensé que, tarde o temprano, me gustaría tener un contrato oficial con Yamaha. Esa posibilidad se presentó de forma atrevida en 2021. Decidí darle una oportunidad porque creía firmemente en el proyecto y en la posibilidad de hacerlo bien. Lamentablemente, en los últimos años MotoGP ha cambiado profundamente y la situación es muy diferente desde entonces. Nunca me he sentido cómodo con la moto y no he podido aprovechar al máximo su potencial a pesar de la valiosa y continua ayuda del equipo y de todo el mundo en Yamaha".

Del mismo modo, el piloto italiano confiesa: "Los resultados fueron negativos, pero más allá de eso, todavía considero que esta experiencia ha sido importante en mi vida. Cuando hay tantas dificultades, necesitas tener la capacidad de manejar bien la situación y tus emociones. No alcanzamos los objetivos deseados, pero las consultas con los técnicos de Yamaha y con los de mi equipo siempre han sido positivas y constructivas, tanto para ellos como para mí".

Dovizioso desvela que "la relación ha sido leal y profesionalmente interesante incluso en los momentos más críticos y no era tan obvio que eso sucedería. Por todo esto y por su apoyo, agradezco a Yamaha, a mi equipo y a los patrocinadores involucrados en el proyecto su apoyo. No salió como esperábamos, pero era correcto intentarlo. Mi aventura terminará en Misano, pero la relación con todas las personas involucradas en este desafío permanecerá intacta para siempre. Gracias a todos".