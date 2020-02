El Circuito de Jerez alberga el Test Oficial de Moto2 y Moto3

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acoge esta semana, de miércoles a viernes, el primer Test Oficiales de pretemporada 2020 para las categorías de Moto2 y Moto3. Los entrenamientos oficiales en Jerez, con 61 pilotos en liza que rodarán repartidos en 3 tandas para cada categoría a lo largo de 3 intensas jornadas serán una buena oportunidad para ver al completo a ambas categorías en acción, ya con todos los cambios y novedades que presentan para esta temporada 2020, algunas de las cuales ya han tenido ocasión de presenciarse los últimos días en el trazado jerezano cuando varias formaciones de Moto2 y Moto3 rodaban en test privados.

En Moto2 hay un foco novedoso para los aficionados andaluces, y no es otro que ver cómo se desenvuelve en su nueva categoría el piloto conileño Marcos Ramírez tras su tercer puesto final en Moto3 el pasado año. Ahora, con una Kalex del equipo American Racing, el piloto de Conil rodará por primera vez en Jerez con una Moto2.

También novedad en esta categoría es el español Arón Canet, subcampeón de Moto3 que ha debutado en la categoría intermedia con buenos resultados como la semana pasada se pudo comprobar en este mismo escenario, cuando el valenciano finalizó tercero en unos test privados. Los españoles Xavi Vierge y Augusto Fernández también estuvieron la semana anterior rodando de forma privada en el Circuito, siendo Vierge el que obtenía mejor resultado al finalizar segundo el último día tras el italiano Bezzecchi, que firmaba el mejor crono. Quien no estará en estos test será el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que se lesionó su hombro derecho la semana pasada en los test privados de Jerez y le esperan cuatro semanas de reposo.

En Moto3, las quinielas se presentan más abiertas. El paso a la categoría intermedia de Moto2 de los tres primeros clasificados el año anterior -el campeón, Lorenzo Dalla Porta; el subcampeón, Arón Canet; y el tercer clasificado, Marcos Ramírez-, deja muy abiertas las opciones y en Jerez, con la práctica totalidad de los pilotos inscritos, podrá empezarse a vislumbrar a los aspirantes y a los pilotos que cuenten con más opciones.

De entre ellos, y como referencia más reciente, está la del argentino Gabriel Rodrigo, que obtenía el mejor crono en los test privados de la semana anterior en la pista jerezana. Entre los españoles, esta temporada se espera mucho de Jaume Masiá, que ya el año anterior demostró su talento cosechando cuatro pódiums, entre ellos la victoria en el Gran Premio de Argentina.

On way to Jerez ✈️ Official Irta Test 🇪🇸 #staytuned @redbullITA @dainese @DG1Platform pic.twitter.com/CJw0iueYr4