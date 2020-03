El Circuito de Jerez no devuelve el dinero de las entradas por el aplazamiento del Gran Premio

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto no devuelve el dinero de las entradas para el Gran Premio de España del Mundial de MotoGP tras el aplazamiento sin fecha a causa de la pandemia de coronavirus, y solo devolvería el importe en caso de cancelación del evento, según se precisa en las condiciones de compra. Al igual que Jerez, el Circuit de Catalunya no contempla la devolución del importe de las entradas salvo que no haya Gran Premio, mientras Motorland y Ricardo Tormo sí han abierto un plazo para el reembolso a los aficionados que lo deseen.

No es el caso de Cirjesa, que ya ayer anunciaba que *tras el aplazamiento del Gran Premio red Bull de España 2020, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto informa que todas las entradas emitidas hasta ahora para el Gran Premio en Jerez seguirán siendo válidas para la nueva fecha programada. Tan pronto se confirme la nueva fecha del Gran Premio, se informará debidamente a todos los aficionados que realizaron su compra, a través de nuestro canal oficial de venta".

Y es que el Circuito, tras el aplazamiento del Gran Premio de España, no contempla la devolución para aquellos aficionados que no puedan desplazarse al trazado de la carretera de Arcos en la fecha de celebración del Mundial. Según las condiciones de compra, "el organizador se reserva el derecho de modificar, si las circunstancias lo exigen, las fechas, los horarios, los programas o los intérpretes anunciados, y también decretar la suspensión del espectáculo".

En las condiciones generales de compraventa, el Circuito precisa que "el comprar la entrada implica la aceptación de las condiciones generales en el momento de la compra".

En caso de cancelación, el Circuito -que ha suspendido la venta online hasta conocer las nuevas fechas del Gran Premio- sí contempla un plazo de tiempo para reembolsar el importe de la entrada desde la comunicación pública y oficial de la suspensión: "Una vez adquirida la entrada, únicamente se cambiará o se devolverá su importe en caso de cancelación del evento, en cuyo caso el adquirente podrá solicitar el reembolso en el plazo de quince días desde la fecha de la comunicación pública de la cancelación, en la forma especificada por el organizador, y presentando, en todo caso, justificante de compra".

Además, en los términos del acuerdo también se detalla que "la imposibilidad del comprador de asistir al espectáculo por causas ajenas al organizador y/o el error al realizar la adquisición no serán motivos válidos para solicitar la devolución del importe del precio de las entradas".

Los otros circuitos

El Circuit de Barcelona-Catalunya mantiene por el momento su fecha original en el calendario: del 5 al 7 de junio. En Montmeló, con la venta online abierta, tampoco se contempla la devolución en el caso de aplazamiento del Gran Premio, con la entrada válida en otra fecha y no habría reembolso ya que el primer punto de la aceptación de condiciones a la hora de la compraventa subraya que "una vez adquirida, la entrada no será cambiada ni será devuelto su importe", mientras que el segundo detalla que "la organización se reserva el derecho a modificar el programa del evento".

Motorland Aragón fue el primer circuito afectado por los aplazamientos y su fecha original, el 4 de octubre, fue ocupada por el Gran Premio de Tailandia, con lo que la carrera en Alcañiz se adelantó una semana. Las entradas para octubre serán también válidas para septiembre pero MotorLand devuelve el importe de las entradas a los que lo soliciten: "Los aficionados que ya hayan adquirido sus entradas para el fin de semana del 2 al 4 de octubre tienen de plazo hasta el 31 de marzo a las 12:00 horas para ponerse en contacto con el circuito a través de la dirección de correo electrónico tickets@motorlandaragon.com para solicitar la devolución del dinero de las entradas, en caso de no desear la devolución las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha del Gran Premio".

El Circuit Ricardo Tormo, en Cheste, ha tenido hasta tres fechas diferentes primero por el aplazamiento de Austin y luego por el de Argentina. Valencia, que por contrato cierra el Mundial, ha cerrado la venta online de entradas para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana aunque las entradas vendidas serán válidas para la nueva fecha (29 de noviembre) y "los aficionados que, debido a esta modificación del calendario, deseen devolver sus entradas podrán hacerlo hasta el día 15 de abril".