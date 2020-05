El Circuito de Jerez, a través de su página web, ha anunciado que a partir del 1 de junio procederá a la devolución del dinero de las entradas del Gran Premio de España, que se tenía que haber disputado el pasado 3 de mayo, y del Round de Superbike, fijado en un primer momento del 27 al 29 de marzo. Cirjesa da a los usuarios dos opciones, bien el reintegro del importe de las entradas, bien canjearlas por otras para el GP de 2021. Para ejercer cualquiera de las dos opciones, los aficionados tendrán que rellenar un formulario que se colgará en la web del Circuito. El plazo para ejercer este derecho será del 1 de junio hasta el 30 de septiembre a las 12:00 horas. Además, si los aficionados optan por el canje, recibirán un bono del 10% del importe para consumirlo en cualquier establecimiento de la ciudad y alrededores.

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, explicaba hace unos días en el programa de Onda Cero Radioestadio del Motor que si todavía no se había dado luz verde a la devolución del precio de las entradas se debía a que estaba pendiente una reunión del consejo de administración de Cirjesa. "Por una serie de circunstancias que no tienen nada que ver con las deportivas y sí más que ver con las políticas, en la reunión que tuvimos la semana pasada también con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se comprometió a solucionarlo. En estos momentos, digamos, yo no tengo amplios poderes o los que tendría que tener como presidenta de Cirjesa. Por tanto, todas las decisiones que hay que tomar tienen que ir al consejo de administración", argumentó Sánchez.

"Hay una serie de cauces que tenemos que hacer, las entradas están en una cuenta pignoradas y desde Dorna ya van a acreditar para poder sacar el dinero, tenemos que ir al consejo de administración para autorizarlo y, a partir de ahí, la devolución. También se pensó en ver si era posible, nunca perdimos la esperanza, de que se celebrase el campeonato a puerta abierta. Simplemente, el sistema es diferente. Una parte ya está hablada con Dorna para que se pueda liberar ese dinero, la semana que viene habrá un consejo de administración para que a partir de ahí, todas las demandas que hemos recibido pues se puedan ir devolviendo", finalizó.

De esta forma, el Circuito ha comunicado el procedimiento a seguir en su web:

"Se procede al ofrecimiento a los clientes de CIRJESA que hayan adquirido entradas para el GP de España de Motociclismo 2020 / WorldSBK 2020 que debían haberse celebrado los días 3 de mayo y 29 de marzo de 2020 respectivamente, a ejercitar una de las dos siguientes opciones:

La devolución del precio de las entradas en las condiciones fijadas legal y reglamentariamente. El canje de la entrada por otra de idénticas características para el GP de España de Motociclismo 2021. Los clientes que se acojan a esta opción recibirán, además, como Premio de Fidelidad una tarjeta prepago equivalente al 10% del precio que pagaron por sus entradas para ser consumida durante el Gran Premio de España 2021, en cualquier establecimiento de Jerez y alrededores. Esta opción no es válida para empresas.

Para el ejercicio de cualquiera de las dos opciones, deberán rellenar y remitir los formularios que se publicarán en nuestra web, en el plazo que va desde el 1 de junio al 30 de septiembre 2020 a las 12.00 horas".