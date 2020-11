¿Con Márquez volverá la cordura?

Lo malo de un manjar exquisito, es que en su defecto nos cuesta aceptar sucedáneos. Solo de vez en cuando damos nuestro brazo a torcer, admitiendo que en la variedad está el gusto. Sucede con los asuntos culinarios y en algunos deportes de élite, como el Mundial de Motociclismo, que en este 'annus horribilis' de pandemia ha sobrevivido en modo 'burbuja', con su campeón ausente, sin un líder estable, ni espectadores 'in situ'. De este modo, nos tocó adaptarnos a la 'nueva normalidad', como esa grave caída sufrida por Marc Márquez en la primera carrera de julio en Jerez, que trajo consigo la locura colectiva a MotoGP y también la incógnita de si cuando el octacampeón vuelva a competir, con él regresará la cordura. Todo un misterio por resolver que, como mínimo, nos mantendrá con la intriga hasta 2021 y, cuando eso suceda, habrá otro rey en el trono.

La vida, ya saben, da muchas vueltas, pero quién hubiera imaginado que el cetro de 2020 iba a dilucidarse en los tres últimos grandes premios entre Mir, Quartararo, Viñales, Morbidelli, Dovizioso y Rins. Seguro que algún 'Nostradamus' se apunta el tanto, aunque antes de asistir a la coronación del nuevo 'monarca', bueno sería recapitular sobre lo ocurrido con el que va a ser depuesto. Hace exactamente un año, la polifacética y meticulosa periodista Laura Marta, del diario ABC, preguntaba a Márquez si estaba preparado para no ganar. Su respuesta, tan premonitoria como honesta, merece ser reproducida íntegramente: "Yo creo que sí que estoy preparado para no ganar. Porque cada año me planteo las temporadas de la peor manera posible: a ver quién me gana este año, este año no podré... porque de esta manera te hace ser más precavido. Estás más en guardia: a ver por dónde vienen los golpes. Pero soy muy consciente de que va a llegar un día, un año, en el que no se podrá ganar. Lo importante es estar luchando por ganar. Pero no se puede ganar cada año. Y habrá una época, que espero que sea de aquí a unos bastantes años, que va a haber gente mejor que yo. Llegará otra generación que me gane y poco a poco me irán apartando. Pasarás de ganar a ser segundo o tercero, pasarás a cuarto o quinto, y es ahí donde tienes que aprender a aceptarlo. Pero yo soy consciente de ello". Por paradójico que resulte, el formidable piloto español se tropezó con ese panorama antes de lo que esperaba. Pocos días después de pronunciar tal afirmación, sufría una caída en Jerez, durante el test de noviembre 2019, que le llevó por segundo año consecutivo al quirófano (siempre en Navidad) y, aunque le vino bien la demora en el comienzo del nuevo Mundial, su gozo volvió a caer en el pozo del trazado andaluz.

Muy a su pesar y otra vez en Jerez, el caluroso 19 de julio de 2020 Marc Márquez veía cómo su imparable racha de éxitos se frenaban súbitamente en el primer gran premio bajo el síndrome Covid. Fue en una carrera para los anales de la historia, digna de ser estudiada en las facultades de medicina e ingeniería por haber protagonizado una apoteósica remontada buscando la victoria que, desgraciadamente, no pudo consumar debido a un terrible accidente que le supuso una complicada fractura de húmero derecho (el izquierdo ya se lo operaron dos años atrás). Vulnerando las leyes de la física y el físico, en solo siete días intentó volver a correr en el Gran Premio de Andalucía, pero no le quedó otra que bajarse definitivamente de la moto, pasando al dique seco y, como él mismo explica "a ver las carreras por la televisión, que es lo que llevo peor. Porque es cuando me salen las ganas y el ansia de volver. Pero toca ser pacientes, para poder pilotar una MotoGP te tienes que ver capacitado al cien por cien. Esto ha sido un proceso. Por mucho que uno fuerce, el hueso tiene un tiempo de regeneración y es eso lo que estamos esperando. Es lo que nos está frenando, porque hay que esperar a que se consolide todo bien. Los plazos que te dice un médico son de tres meses, aunque yo pienso que son dos o uno y medio... Cuando los lunes voy al doctor y me dice "esta semana olvídate, aun no puedes hacer moto ni nada", pues hago reset y pienso que será la semana siguiente. Es la manera de tener esa motivación". Pero la realidad es que a día de hoy, con la temporada a punto de culminar, su regreso no se divisa en el horizonte y hay quienes sostienen que precisará otra intervención quirúrgica (sería la tercera en ese brazo derecho en menos de un año).

Viendo los toros desde la barrera, Márquez reconoce "bromear con el equipo en las videollamadas que hacemos, porque parece que nadie quiera ganar este Mundial. Es difícil analizarlo, no se entiende". La razón le asiste al ocho veces campeón mundial, pues en este Mundial de locos, que gracias al empecinamiento de Carmelo Ezpeleta y Dorna se ha logrado sacar adelante, hemos visto a ocho ganadores distintos en once carreras de quince previstas. Como precedente, destacar que en 2016 hubo nueve, pero se dan las curiosidades añadidas de que en este 2020 son ya 15 los pilotos distintos que han subido al podio hasta el momento. Hay que remontarse a 1976 para encontrar a un mayor número de pilotos en el podio en las diez primeras carreras de la temporada (18 en total). Pero ahí no acaba todo, porque quien manda en la clasificación provisional del Campeonato a falta de solo tres carreras, aún no ha ganado ninguna. Se trata del joven campeón Joan Mir que, si gana el título, Suzuki se anotará con él un triunfo que no consigue desde hace 20 años.

El piloto mallorquín, que a falta de tres carreras para el alirón aventaja al francés Quartararo (Yamaha) en 14 puntos, afirma que "ganar un gran premio es uno de mis objetivos, pero por encima de ese está el de ganar el campeonato. Si para llevarme esa victoria tengo que poner en riesgo mis opciones con vistas al título, pues es evidente que no vale la pena. Para mí, el rival más preocupante es el Covid-19 y, por lo demás, hay que hacer las cosas bien y no una locura, porque se acerca el final de curso y un cero nos puede penalizar mucho". Sin duda, un planteamiento muy racional y equilibrado, pero la pregunta sigue en el aire: ¿con Márquez regresará la cordura? Solo nos queda esperar y ver…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.