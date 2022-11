Dani Pedrosa regresa al podio cinco años después

El domingo se celebró la última carrera combinada entre el Super Trofeo Europe y América, y en ella las sensaciones no fueron tan positivas para Dani Pedrosa y Antonin Borga. El piloto español realizó esta vez el segundo 'stint', cosechando una sexta posición que más tarde les hizo a ambos volver al podio , ya que en la combinada de ambas carreras fueron los terceros clasificados de su categoría.

Protagonista

Dani Pedrosa: "Es una experiencia increíble volver a un podio"

"Fue genial volver a subir al podio, una sorpresa. Estoy muy contento y fue una experiencia muy bonita. Resultó fantástico estar en Portimao y disfrutar tanto. Ha sido un regalo y una sorpresa fantástica. Mi compañero condujo de forma impresionante y el equipo también hizo una estrategia óptima, lo cual nos dio la oportunidad de ese podio. Fue una experiencia increíble volver a subir al podio cinco años después, esta vez sobre cuatro ruedas. El olor a champán fue un recuerdo muy bonito para mí, algo que no sé explicar. Estuve emocionado de estar ahí arriba y de celebrarlo con el equipo".

La carrera del domingo "fue bastante más difícil. En esta ocasión yo tomé parte en la segunda mitad de carrera. Mi compañero fue el que hizo la salida, pero por alguna razón, quizá por los neumáticos o por el estado de la pista, ambos íbamos más despacio que en la carrera anterior. En las últimas vueltas, pude recuperar dos plazas en mi categoría, pero en general íbamos más lentos que el día anterior y patinaba muchísimo, así que traté de mantener el coche en pista y acabamos sextos de la categoría. En el cómputo global, fuimos terceros de ProAM y volvimos a subir al podio como combinada de la gran final entre europeos y americanos".

"En toda esta experiencia en las cuatro ruedas, me gustaría dar las gracias al equipo y a todos los patrocinadores que me han apoyado. Ha sido una situación completamente nueva, pero muy satisfactoria. También me gustaría agradecer a Daniela Bau y a Alberto Martinelli todo su apoyo y el trabajo realizado para hacer posible este proyecto".