David Muñoz no está "del todo de acuerdo" con la sanción que le impusieron

David Muñoz ha sido séptimo en la carrera de Moto3 del GP de Aragón que se ha disputado en Motorland. El andaluz partía desde la 16ª plaza y tras realizar una de las remontadas a las que ya tiene habituados a sus seguidores, se colocó 6º a falta de pocas vueltas del final de una carrera que se llevó Izan Guevara. Sin embargo, el de Brenes era sancionado con una 'long lap penalty' después de un agresivo adelantamiento a Adrián Hernández que Dirección de Carrera entendió más allá del límite. A dos giros del final, el sevillano cumplía con la penalización, saliendo de la misma en 12ª plaza y todavía tuvo el tiempo necesario para remontar por segunda vez, finalizando séptimo.

Tras la carrera, Muñoz no estaba conforme con la sanción y resumía así la prueba: "Ha sido una carrera muy buena, tanto para mí como para el equipo, así como para toda la gente que nos sigue y apoya. Creo que debemos aprender y mejorar en los entrenamientos y en la QP para poder salir más adelante y pelear con más facilidad por la victoria o por el podio. Hemos salido decimosextos, hemos remontado poco a poco y hemos acabado séptimos. También hemos tenido que hacer una long lap por un toque, y aunque no esté del todo de acuerdo debemos respetar las normas y las decisiones de dirección de carrera. Quiero dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado y a todo el equipo por su trabajo, esperamos aprender más en Japón y salir en carrera más adelante”.