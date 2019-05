Diego Narbona se pone al frente del Rally Ciudad de Jerez

El jerezano Diego Narbona, a los mandos del Volkswagen Polo N5, se impuso en el tramo nocturno celebrado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto con el que se ha abierto la octava edición del Rally Ciudad de Jerez. El piloto del Automóvil Club Jerez paró el crono en 6 minutos 26 segundos 3 décimas (6:26.3) en los poco más de doce kilómetros de recorrido.

A su estela se colocó José Antonio Aznar, actual líder del Campeonato de Andalucía de Rallies de Asfalto con el Porsche 997 GT3, quien empleó un tiempo de 6:33.7, siete segundos más que el piloto del Automóvil Club Jerez. En la tercera plaza se metió el también piloto del Automóvil Club Jerez Francisco Javier Reina, al volante del Renault Clio Sport con un crono de 6:38.8.

Antes de la disputa del primer tramo, el Rally Ciudad de Jerez arrancó desde la avenida Álvaro Domecq con la presentación de todos los participantes en la rampa de salida. José Antonio Aznar, actual líder del Campeonato de Andalucía aseguraba antes de comenzar la prueba que viene a Jerez "a intentar ganar un rally que no tengo" y destacaba que "cualquier rally que se precie tiene que tener un tramo nocturno, gusta mucho a la gente y quien no lo haya visto que no se lo pierda porque seguro que se engancha".

También pasaba por el micro del presentador Diego Narbona, afincado en Panamá pero "jerezano de la calle Nuño de Caña, frente a la plaza de toros" tuvo que corregir al 'speaker', que se confundió al cambiarle la nacionalidad en una divertida anécdota. Posteriormente, Narbona felicitaba al Automóvil Club Jerez y a su presidente y tío Javier Galán por la organización del rally porque "es un fenómeno, el año pasado nos pegó un repaso a todos, nos ganó por goleada y este año se aburría y decidía no correr". Más en serio, comentaba que antes de hablar de expectativas tenía que "probar el coche en el primer tramo y luego nos iremos poco a poco adaptándonos al vehículo".

Por último, el incombustible Amador Jaén, reconocía estar "nervioso" pese a sus muchos años de experiencia porque "correr en casa no es lo mismo, hay más responsabilidad, nos ayuda mucha gente de la tierra. Tenemos un maravilloso rally gracias al Automóvil Club Jerez".

Este sábado se disputan los ocho tramos restantes en diversos puntos de la sierra gaditana.