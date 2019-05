El jerezano Diego Narbona correrá el Rally Ciudad de Jerez

Afincado en Panamá, donde dirige la consultora de automoción Twooner, el jerezano Diego Narbona, campeón de España de Resistencia D1 en 2010 y 2011, ha aterrizado en su ciudad para tomar parte en el octavo Rally Ciudad de Jerez, prueba que organiza el Automóvil Club Jerez que preside Javier Galán y que se disputa este viernes y sábado, con un primer tramo nocturno en el Circuito de Jerez y una jornada sabatina con diversos puntos de la sierra gaditana.

El piloto jerezano abordará el Rally Ciudad de Jerez con licencia del Automóvil Club Jerez a bordo de un Volkswagen Polo N5 del equipo Eco Modular Motorsport y contará con el ubriqueño Antonio Pérez como copiloto. El N5 es un coche construido por Amador Vidal, que se ha especializado en los últimos años en el desarrollo de vehículos desde cero como el Volkswagen Polo N5, consiguiendo ser el preparador que mejores resultados está obteniendo dentro de dicha categoría.

Narbona señala que está "contento de poder correr en casa y muy ilusionado. Tenemos un buen coche, el mejor de los que he tenido podríamos decir". El piloto afirma que el objetivo es "pasármelo bien y terminar un rally, que nunca lo he podido conseguir, por avería mecánica siempre. Lo primordial es divertirme en el rally, ir encontrando sensaciones y por qué no, también ir rápido".

No obstante, el piloto del Automóvil Club Jerez parte con cierta desventaja porque no ha podido probar el coche: "Llega este jueves de madrugada, así que el primer contacto será ya en la pista, mientras que los demás pilotos vienen rodados. De todas formas, es un buen coche, mejor que el del año pasado. Ya veremos los tiempos que hacemos, porque los demás tienen el 'culo pelao' de correr con sus coches y yo ya hace años que no tengo el mío y siempre que piloto voy con coches que no conozco. Podemos decir que hasta el primer tramo no voy a conocer el coche".

Una de las novedades de esta edición del Rally Ciudad de Jerez es el tramo en el Circuito de Jerez, que a diferencia del año pasado será nocturno para todos los pilotos. Diego Narbona agradece a sus patrocinadores, "Solera Motor, Twooner, Suinca y Time Attack" el apoyo fundamental para participar en esta octava edición del Rally Ciudad de Jerez.