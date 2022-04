El Mundial de MotoGP empieza en Jerez

Por fin llega Jerez, tradicionalmente se dice que en este circuito andaluz empieza de verdad el Campeonato del Mundo de MotoGP. Esperemos que el hecho de llegar a una cita tan importante en el calendario de nuestra competición nos ayude a entender lo que está sucediendo en este Mundial. Porque realmente, a día de hoy, se entiende más bien poco… o quizás sí se entiende, pero estamos empeñados en mirarlo como siempre lo hemos hecho. Es decir, buscando una referencia que sustente todos los argumentos, que nos empeñamos en buscar para tener la sensación que nuestro discurso tiene sentido.

Pues NO, no hay discurso que nos ayude a entender qué puede pasar el próximo domingo. Volveremos a estar delante de una situación probablemente imprevista, ante la cual no hay mucha gente que se atreva a vaticinar. Todos nos atrevemos a decir lo que nos gustaría, pero no hay dato estadístico que sustente suficiente nuestro relato.

Los cambios introducidos en los últimos años en los reglamentos técnicos del Campeonato del Mundo MotoGP, se han encaminado a favorecer la igualdad técnica entre los diversos participantes marcas y pilotos. Esta situación ha favorecido una igualdad máxima entre pilotos y monturas. Llegamos a Jerez con una Yamaha líder del campeonato de pilotos (el más importante), Ducati líder en el de marcas y Suzuki en el de equipos, después de 5 carreras y 125 puntos en juego. El piloto colíder del momento tan sólo ha conseguido 55,2% de los puntos en juego, Ducati con el 84,8% de los puntos posibles como marca y Suzuki con el 51,1% por lo que respecta a equipos. Lo más interesante es que las marcas y pilotos que no hemos nombrado hasta el momento, no están nada lejos de liderar ninguna de estas clasificaciones. Tan sólo Ducati, después de Jerez, seguirá liderando la clasificación de marcas después de la carrera de Jerez, tanto el de pilotos como el de equipos podría tener un nuevo líder después del domingo.

Yamaha sigue teniendo en Quartararo su única baza, líder actual del Campeonato. Hasta el momento está aprovechando perfectamente sus armas, continúa siendo la moto equilibrada de siempre, pero con unas carencias enormes de motor. Tan sólo en circuitos donde la recta esté precedida de una curva veloz serán capaces de mantener el tipo en ese aspecto. Jerez debería ser un trazado para ellos favorable, en la recta principal se alcanzan apenas nos acercamos a los 300 km/h y la curva de Sito Pons que la precede se toma a una velocidad mínima en torno a los 140 km/h. Si quieren optar a grandes cosas Jerez y Le Mans ha de ser territorio amigo.

Ducati, sigue siendo la moto referencia de la parrilla. En todas las carreras ha habido una de ellas en el pódium. Quizás Jerez no es su territorio más propicio. Las características del trazado no le permiten aprovechar su mejor virtud, el motor. Creo que a día de hoy corren el riesgo que una de sus virtudes se convierta en debilidad, es decir son la referencia técnica de la parrilla, pero no tienen freno, la continua exigencia de introducir novedades técnicas en algunos casos no les permite sacar el 100% del rendimiento de la moto que tienen.

Suzuki, ha mejorado la velocidad de su propulsor lo cual permite a sus pilotos poder disputar la posición con los otros rivales en la primera fase de deceleración, es decir cuando la moto todavía está en posición vertical. Teniendo esta opción, los pilotos pueden ser un poco más conservadores en la aproximación a la curva inclinados y mitad de curva. Esto se traduce en menos caídas a estas alturas de Campeonato.

Aprilia, la gran revelación. Espargaró merece esa renovación y Maverick demuestra más velocidad de los resultados que consigue. Son los segundos clasificados en equipos. Moto muy cuidada en todos los detalles y matices, una verdadera moto de carreras. La parte aerodinámica es la que resalta más con respecto a todas las otras, ya no por la carga aerodinámica propiciada por los alerones frontales sino también por la propia silueta lateral, la cual reduce mucho el efecto del viento favoreciendo la manejabilidad y presión constante sobre los neumáticos. Es candidata a la victoria en Jerez.

KTM, la gran duda, pero segunda en el Campeonato por marcas. Están en un proceso de recopilación de datos. Necesitan encontrar la regularidad, creo que todavía no tienen definido cuál es la verdadera virtud de su moto y cómo pueden explotarla. Esto no les permite ser consistentes en diversidad de circuitos.

Honda, ¿dónde está Honda? Esta es la gran pregunta a día de hoy en el paddock, es difícil ponderar alguna de sus virtudes. Actualmente, Honda cierra la clasificación de marcas, algo impensable. El problema no es la prestación de su punta de lanza, el problema es lo que hacen los otros pilotos de Honda, este segundo grupo de pilotos es el mejor indicativo de dónde está a día de hoy el proyecto. Visto desde fuera, hace falta una revolución, que muestre un plan, que no sea tan sólo a ver si lo resuelve Marc. Momento del espíritu Samurai.

En resumen, sólo sabemos que no sabemos nada…

(*) Juan Martínez, técnico con 27 años de experiencia en MotoGP, que en su día ayudó a conquistar títulos a Doohan y Rossi, trabajó también para Hayden y Gibernau, entre otros. Es comentarista de grandes premios en DAZN y director de la empresa Andreani MHS (importadora de suspensiones Öhlins).