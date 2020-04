FACUA denuncia a la promotora del GP de España de Jerez por no devolver el importe de las entradas

FACUA Andalucía ha denunciado a Dorna Sports SL, promotora del Gran Premio de España del Mundial de MotoGP, por no devolver a los usuarios el importe de las entradas tras la cancelación del evento debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. La denuncia ha sido presentada ante la Dirección General de Consumo y la Secretaría General de Espectáculos Públicos, ambos pertenecientes a la Junta de Andalucía.

La suspensión del evento, que iba a celebrarse el primer fin de semana de mayo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, fue comunicada por la empresa organizadora el pasado 26 de marzo. Debido a que no se podía garantizar aún una fecha alternativa para su celebración, informó de que las entradas que ya hubieran sido adquiridas continuaban siendo válidas. A su vez, también advirtió de que no iba a proceder a la devolución de las mismas a los usuarios que lo solicitaran hasta que no se confirmara la nueva fecha.

En este sentido, FACUA Andalucía recuerda que la normativa andaluza habilita a los usuarios a solicitar la devolución de las entradas de cualquier evento cancelado o pospuesto desde el mismo momento en que se anuncia que no se va a llevar a cabo en su fecha original.

Así, la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía establece en su artículo 15 que los usuarios tienen derecho a "a la devolución, en los términos que reglamentariamente se determinen, de las cantidades satisfechas por la localidad o billete y, en su caso, de la parte proporcional del abono cuando el espectáculo sea suspendido o sea modificado en sus aspectos esenciales".

De igual forma, el Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, recoge este mismo derecho e indica que "la devolución del importe del billete se iniciará desde el momento de anunciarse la suspensión, aplazamiento o modificación".

Por otro lado, el artículo 1.124 del Código Civil concede a los perjudicados por un incumplimiento de contrato "la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos".

Por todo ello, la federación ha solicitado a ambas administraciones que inicien las investigaciones oportunas e incoen el correspondiente expediente sancionador contra Dorna Sports SL, organizadora del Gran Premio de España de MotoGP.

Mientras, diferentes medios de comunicación aseguran que la medida ha quedado invalidada pero ni el Circuito ni el Ayuntamiento se han pronunciado de forma oficial.