Carlos Sainz no encuentra explicación a su accidente

El español Carlos Sainz (Ferrari), tercero en el Mundial de Fórmula Uno, y que se accidentó en la segunda ronda (Q2) de la precalificación para la prueba sprint que ordenará la parrilla de salida del Gran Premio de Emilia Romagna, el cuarto del año, declaró este viernes en el circuito de Imola que "ha sido una pena", pero que "aún quedan la prueba sprint y la carrera" y que este sábado, en la carrera corta, "habrá que remontar".

"Ha sido una pena, porque rápido iba, durante toda la sesión y también en el primer entrenamiento libre, en mojado", explicó el piloto madrileño, recién renovado hasta 2024 con la 'Scuderia'.

"No sé bien el motivo del accidente, sólo sé que sabíamos que iba a llover pronto, por lo que había que apretar, pero también me hubiesen sobrado algunas décimas. Ha sido una pena, no me queda más que pedir disculpas al equipo", declaró Sainz al canal de televisión Dazn.

"Pero aún queda el sprint y la carrera. Mañana no queda otra que intentar remontar todo lo posible para salir lo más adelante que se pueda el domingo", indicó Sainz este viernes en Imola