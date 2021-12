Lewis Hamilton se impone a Verstappen en el GP de Arabia Saudí

Lewis Hamilton se ha impuesto a Max Verstappen en el Gran Premio de Arabia Saudí en una carrera polémica con hasta tres salidas y llegará a la última cita del próximo fin de semana en Abu Dhabi dependiendo de sí mismo para lograr su octavo mundial tras empatar a puntos con el piloto neerlandés de Red Bull.

El piloto de Mercedes, con vuelta rápida incluida, ha firmado su octava victoria de la temporada por delante del neerlandés Max Verstappen, que sigue líder aunque con los mismos puntos (369.5) porque lleva un triunfo más que el inglés; y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que rebasó en el último suspiro al francés Esteban Ocon (Alpine) y acabó tercero la muy alocada carrera de Yeda.

Sucia maniobra de Verstappen

En efecto, el trazado saudí respondió a las expectativas: rapidísimo e igualmente peligroso. La carrera quedó marcada en los últimos giros cuando Verstappen, que lideró la misma tras rebasar a Esteban Ocón y a Hamilton en la tercera de las salidas de la prueba, recibió el ataque del de Mercedes. Verstappen alargó la frenada y echó de la pista al británico, pero Dirección de Carrera lo obligó a dejar la posición. Al neerlandés no se le ocurrió otra cosa que frenar bruscamente en una de las zonas rápidas del trazado. Hamilton giró hacia la izquierda lo justo para no 'comerse' el Red Bull, pero no pudo evitar el choque.

Por esta maniobra, Verstappen era sancionado con cinco segundos, Hamilton lo superaba a seis vueltas del final y finalmente entraba en meta con el alerón derecho muy tocado, mientras que el neerlandés conservaba la segunda posición, aunque está a la espera de la decisión de los jueces, que podrían sancionarle por su peligrosa acción.

Sainz y Alonso

En cuanto a la actuación de los españoles, Carlos Sainz lograba la octava posición, justo por detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc mientras que Fernando Alonso acababa en la decimotercera plaza tras un fin de semana en el que el asturiano ha tenido numerosos problemas.

Michael Masi, señalado

El Gran Premio de Arabia Saudí tuvo dos banderas rojas y tres salidas. La primera se produjo a causa del accidente del alemán Mick Schumacher y la segunda por otro accidente del ruso Nikita Mazepin, que embistió al inglés George Russell (Williams).

Inicialmente, se había decretado coche de seguridad tras el primer accidente, el de Mick, lo que aprovecharon ambos Mercedes, los del inglés Lewis Hamilton -que lideraba la carrera- y el finlandés Valtteri Bottas, segundo, para cambiar neumáticos. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, con ocho puntos sobre Hamilton, que iba tercero, no lo hizo; por lo que fue el principal beneficiado de la primera interrupción, porque pudo cambiar compuestos durante la parada y afrontó la reanudación de la prueba primero, por delante de los dos pilotos de la escudería de Brackley.

En la resalida, Hamilton adelantó a Verstappen, que lo rebasó saliéndose de los límites de la pista, por lo que el neerlandés se vio forzado a devolver posición al inglés, en una carrera interrumpida cuando el francés Esteban Ocon (Alpine) había rebasado a ambos.

Michael Masi, director de carrera del Mundial, sorprendió a propios y extraños realizando una 'oferta' a Red Bull para que Verstappen saliese tercero por detrás de Ocón y Hamilton, algo que no está en el reglamento y que dejó una imagen de chapuza de Dirección de Carrera a vista de todos, ya que la 'conversación' se emitió en directo. Lo lógico hubiera sido trasladar el asunto a los comisarios para decidir la sanción, que probablemente habría sido la misma, aunque sin esa sensación de favoritismo hacia el piloto de Red Bull.