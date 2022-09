Gabri Rodrigo se retira con sólo 25 años

El barcelonés Gabriel Rodrigo, aunque corre el Mundial con licencia argentina, ha anunciado este miércoles su decisión de poner fin a su trayectoria como piloto profesional a sus 25 años. En un comunicado emitido en vídeo a través de sus redes sociales, el hispano-argentino ha desvelado su voluntad, detallando los diferentes motivos y anunciando sus muchos proyectos de futuro.

Rodrigo disputó el FIM CEV Repsol en 2014 e hizo sus primeras apariciones en el Campeonato del Mundo como invitado ese mismo curso, además de acudir a algunas carreras del Campeonato Italiano de Velocidad (CIV). En 2015, se estrenó como piloto del Campeonato del Mundo de Moto3 con plaza permanente en el equipo RBA Racing sobre una KTM, equipo en el que repetiría los dos siguientes años, comenzando a despuntar en 2017 al sumar 2 poles y un cuarto puesto como mejor resultado.

Su consagración llegaría en 2018 con su primer podio, un séptimo puesto final en la general y la sensación de poder luchar casi siempre por la victoria. En 2019, señalado como uno de los favoritos, recaló en Kömmerling Gresini Moto3, pero su campaña se vio lastrada por las lesiones. En 2020 pasó a lucir el '2', en honor a su hermano Juan, con la voluntad de pelear por todo tras brillar en los Test, pero las caídas le dejaron sin podios. Con un cuarto puesto como mejor clasificación, Gabri volvió a probar suerte en 2021 con el Team Gresini Moto3. Fue un año difícil, aunque obtuvo el segundo podio de su palmarés.

Sin embargo, el potencial demostrado a lo largo de los años en la clase ligera le valió el ascenso a Moto2 con el Pertamina Mandalika SAG Team de cara a un 2022 en el que las lesiones tampoco han dejado ver todo su talento. Finalmente, Gabri ha abogado por anunciar su retirada deportiva.

Ha llegado mi momento. 🤍 (1/2) pic.twitter.com/K6stII3gC1 — Gabriel Rodrigo #2 (@gabrirodrigo2) September 14, 2022

Rodrigo, entre otras cosas, ha recordado que "tuve un accidente muy fuerte entrenando en el que vi mi vida correr peligro y eso, unido a todas las desgracias que hemos vivido últimamente de compañeros, me ha hecho replantearme mucho la situación. He analizado si me valía la pena seguir tomando tantos riesgos cada vez que me subía a la moto".

Además, añade: "Llevo mucho tiempo hablándolo con mi psicóloga, me ha ayudado mucho a llegar a este punto de madurez y poder decidir esta cosa tan importante para mí. Gracias a poder parar me ha dado tiempo de poder escuchar a mi cuerpo y a mi corazón y no tenía sentido seguir corriendo porque si lo hacía era por pena y melancolía de lo que ha sido mi identidad todos estos años. Pero realmente lo que quiero es parar, dedicar mi tiempo a otras cosas".