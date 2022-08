Joan Mir se pierde la próxima carrera del Mundial de MotoGP en Misano

El piloto del Suzuki Ecstar Joan Mir no podrá participar en la próxima carrera que se disputará en el circuito de Misano. El español sufrió una fortísima caída en la primera vuelta del GP de Austria, las primeras pruebas revelaron varias fracturas en el tobillo derecho.

Mir se realizó nuevas pruebas el lunes en el Hospital Juaneda Miramar de Palma de Mallorca, donde se sometió a un TAC y a una resonancia magnética adicional, ya que los médicos querían descartar daños óseos en la cabeza del astrágalo izquierdo, además del derecho. A pesar de emitir un diagnóstico más alentador de lo esperado, el doctor Juan Garcías encontró daños de ligamentos y óseos en el lado derecho y recomendó cautela, aconsejando a Mir reposo absoluto durante los próximos 15 días, por lo que no podrá competir en Misano en el GP de San Marino.

"El paciente presentaba una lesión de los ligamentos talocalcáneos con una pequeña avulsión ósea. Una articulación tibiofibular estable, pero con contusión ósea en la cabeza del astrágalo. Conclusión: lesiones ligamentosas astrágalo-calcáneo-navicular con inestabilidad grado I-II". Mir se someterá a más pruebas para evaluar las lesiones tras su período de reposo de 15 días, con el fin de poder estar en el GP de Aragón en Motorland.

"Los médicos me han aconsejado 15 días de reposo y otra revisión después de ese periodo. Lamentablemente, me perderé la carrera de Misano, pero confío en poder volver en Aragón. Quiero dar las gracias a Dainese y a AGV por protegerme y evitar una lesión más grave después de la dura caída que tuve el domingo. Está siendo una temporada dura, pero estoy convencido de que volveremos más fuertes para ofrecer más buenos momentos a mi equipo y a todos los que me apoyáis".