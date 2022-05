Joan Mir, sorprendido y muy decepcionado con la decisión de Suzuki

Joan Mir, piloto mallorquín de Suzuki, se ha mostrado sorprendido y decepcionado con la decisión de Suzuki de retirarse del Campeonato de Mundo del MotoGP al final de la actual temporada actual, según ha asegurado Paco Sánchez, mánager del campeón del mundo en 2020.

Sánchez ha confirmado a The Race que ya se encuentran buscando nuevo equipo para el español, aunque también ha matizado que nadie les ha comunicado nada de forma oficial, aunque conocieron la decisión del fabricante, que ha recibido un toque de atención por parte de Dorna, tras el test oficial de Jerez. "Estamos sorprendidos por las noticias que están apareciendo. Estábamos muy cerca de firmar la ampliación de su contrato. De hecho, negociamos en Portimao y Jerez y Joan esperaba firmarlo y hacerlo público en Le Mans o Mugello".

"Ningún responsable del equipo me ha informado sobre estos rumores o noticias de que Suzuki dejará el campeonato al final de la temporada. Creo que esta decisión la tomó la junta directiva de Suzuki en Japón el lunes, no informaron a nadie y solicitaron absoluta confidencialidad. Sé que hay vacaciones en Japón esta semana, pero es realmente poco profesional e inaceptable no informarnos adecuadamente sobre esta decisión", subraya.

En estos momentos, Mir no tiene nada y su mánager ha desmentido que negociase su incorporación a Honda para 2023. "Hasta ahora, no habíamos dado ningún paso. Ante esta situación inesperada y poco profesional, sí que hemos iniciado contactos con casi todos los equipos y tengo previstas algunas reuniones en Le Mans para intentar encontrar otro lugar para Joan. No podemos esperar demasiado tiempo. Hay muchos rumores sobre si hemos firmado por Honda o Yamaha y es completamente falso. Acabamos de empezar nuestros primeros contactos serios hace dos días y espero poder encontrar una buena moto para Joan”.

Sánchez también se mostró preocupado por "todo el personal del equipo. Son gente súper profesional y espero que, en caso de que Suzuki confirme la noticia, puedan encontrar un buen trabajo. Hay muchas familias viviendo una pesadilla ahora mismo. Estoy muy decepcionado con esta actitud poco profesional".