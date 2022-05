Suzuki abandona el Mundial de MotoGP

Suzuki habría decidido abandonar a final de esta temporada el Mundial de MotoGP, según ha informado motorsport.com. La fábrica japonesa lleva siete años en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, en los que ha obtenido el Mundial de 2020, el de la pandemia mundial del coronavirus con el triunfo del español Joan Mir, que podría recalar en el Honda Repsol la próxima temporada según se apunta desde distintas fuentes.

La noticia se ha conocido después del Test Oficial de MotoGP en el Circuito de Jerez. Allí se ha producido una reunión con los jefes del equipo en la que se ha comunicado la intención de la firma japonesa, que abandona el Mundial por motivos económicos tras dos años muy difíciles por el COVID-19.

El anuncio ha caído como un jarro de agua fría en el equipo Suzuki, que está realizando una buena temporada, sobre todo con Alex Rins, quien hasta este fin de semana compartía el liderato del Mundial con Fabio Quartararo.

Con esta noticia, que se hará oficial en las próximas horas, los dos pilotos del Suzuki Ecstar deben encontrar acomodo en el paddock. Mir podría tener su sitio en Honda para sustituir a Pol Espargaró, que no ha respondido a las expectativas; mientras que Álex Rins también deberá buscar un asiento, aunque no es el único ya que prácticamente toda la parrilla, exceptuando a Marc Márquez y a Pecco Bagnaia, no tiene contrato para 2023.

El golpe también es duro para Dorna, ya que el Mundial pasará de seis fábricas a sólo cinco, y hay que tener en cuenta que Ducati tiene ocho pilotos de los 26 que hay en parrilla.