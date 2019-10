La Junta se reunirá con Dorna para la continuidad del Gran Premio en Jerez a partir de 2022

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha señalado este jueves en el Parlamento que tienen previsto mantener un encuentro con Dorna, la empresa que explota los derechos del Mundial de Motociclismo, para saber qué planes tiene para el Gran Premio de Jerez a partir de 2022.

El consejero delegado de esta firma, Carmelo Ezpeleta, apuntó semanas atrás que la intención de los organizadores de la prueba es reducir el número de pruebas que se celebran en España (actualmente son cuatro: Jerez, Valencia, Barcelona y Aragón) a partir de 2022 estableciendo un sistema de rotación entre ellas, incluyendo también a algún trazado portugués. Esto provocaría que todas ellas dejaran de ser sede fija del mundial de las dos ruedas.

Tras una pregunta realizada por el parlamentario de Vox Manuel Gavira, el número dos del ejecutivo andaluz señaló que “no tienen información oficial” de los planes de Dorna salvo lo apuntado en su día por Ezpeleta.

Por este motivo, y aunque aún no haya constancia oficial, el vicepresidente de la Junta aseguró que la información le causó “preocupación” aunque instó a las partes a ser cautos hasta no tener una reunión con Dorna para la que no anunció fecha. “Espero y deseo que esto solo quede en un comentario y que no se produzca este anuncio”, sentenció Marín.

Por último, el también consejero de Turismo incidió en que sigue vigente el contrato para que el Gran Premio continúe celebrándose en el trazado jerezano en 2020 y 2021, una prueba que es financiada en gran parte por el organismo autonómico con una aportación anual que ronda los 4,3 millones de euros.