Leclerc, Sainz y Álex Palou, protagonistas en el GP de Estados Unidos

Los pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz y el probador de McLaren, el español Álex Palou, han sido los protagonistas de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos que se disputa en el circuito de Las Américas.

El monegasco marcó el mejor tiempo del viernes en la segunda sesión libre, aunque solo los pilotos que no habían pilotado en el primer entrenamiento, entre ellos Leclerc, tuvieron libertad para elegir neumáticos, ya que Pirelli probó los compuestos que prepara para 2023 en el entrenamiento que cerró el primer día.

Los pilotos calzaron los neumáticos sin saber qué llevaban en sus monoplazas, ya que las ruedas carecían de marca. Cada vehículo tenía que efectuar una tanda corta con baja carga de combustible y, posteriormente, una tanda larga con mayor carga. Solo aquellos que habían cedido sus monoplazas en los primeros libres a otros pilotos, el propio Leclerc, el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el danés Kevin Magnussen (Haas) y el canadiense Nicholas Latifi (Williams), dispusieron de una hora para trabajar con los compuestos del Gran Premio y dedicaron los últimos treinta minutos a probar los prototipos de 2023.

Con los de 2022, Leclerc estableció el mejor tiempo (1:36.810), que batió por 47 milésimas el que había firmado su compañero Carlos Sainz en la primera sesión, que con un crono de 1:38.232 fue el mejor de todos los pilotos con prototipos.

Libre 1 con Álex Palou

En la primera sesión, Sainz lograba el mejor crono con varios pilotos probadores en pista, entre ellos el español Álex Palou. El madrileño firmó un 1:36.557, situándose tras él el campeón Max Verstappen (1:37.081) y el británico Lewis Hamilton (1:37.332).

Palou pilotó con buenas sensaciones el coche del australiano Daniel Ricciardo. Solo disponía de un juego de neumáticos (medios) y su plan de la sesión estaba definido, primero con sensores en una efímera toma de contacto y, después, dos tandas para coger confianza. El objetivo del campeón de la IndyCar 2021, además de adquirir experiencia en la categoría reina del automovilismo, era no dañar el coche, algo que él consiguió y que no pudo evitar, por ejemplo, otro de los pilotos no oficiales que tomaron parte en la sesión, el italiano Antonio Giovinazzi.

Con el número 28, a Palou ese primer incidente le cogió ya en boxes, a los que llegó con algún problema técnico que McLaren resolvió. Cuando retomó la práctica, se le vio relajado, al menos en los mensajes por radio con el equipo: "Este coche es una locura". Palou fue el segundo entre los pilotos no oficiales (1:39.911), solo por detrás del ruso-israelí Robert Shwartzman (1:38.951), que pilotó el Ferrari de Leclerc.

Posteriormente, el español confesaba que el tiempo en pista se le había hecho "corto, queríamos más. Hemos cumplido con lo que teníamos que hacer, primero con sensores en el coche y luego nos dejaron un poco más a nosotros, un poco de 'cuali' (con poca carga de combustible) y otro poco de tandas largas. Es trabajo, pero estoy para divertirme y coger la experiencia que pueda".