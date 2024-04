¿Lorenzo o Pedrosa? El combate de boxeo que divide al paddock en Jerez

La vuelta a las pistas de Dani Pedrosa es uno de los principales argumentos para no perderse el fin de semana del Gran Premio de España que se celebra en Jerez. El ascenso de Acosta, las dudas con las Ducati a pesar de llegar líderes… son muchos los temas de los que hablar. Pero ayer tan sólo se hablaba de una cosa: el combate de boxeo entre Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa.

De sobra es conocida la rivalidad de los pilotos cuando coincidían en pista. Tras sus respectivas retiradas -la de Pedrosa a medias- la relación ha ido cambiando, volviéndose menos tensa. O al menos eso pensábamos.

Lorenzo, metido de lleno en el mundo del boxeo, retó al Pequeño Samurai a enfrentarse a él en un combate: "Sabes que me gustan los retos. Hace 15 años tuvimos nuestros más y nuestros menos tanto dentro como fuera de la pista. Ahora que está de moda esto de las veladas de famosos, se me ha ocurrido un reto un poco loco: te reto aquí, en el Gran Price de Barcelona, en este club de boxeo. Espero que aceptes este reto y te veo aquí, en este ring".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JORGE LORENZO (@jorgelorenzo99)

La respuesta de Pedrosa fue inmediata. "La verdad es que acabo de ver tu vídeo. Justo me pillas que me voy a Jerez", dijo el '26. "Así de primeras sí que he pensado que es una idea bastante loca, pero también es verdad que ahora mismo me encuentro en forma y no voy a negar que la tentación de darte un par de hostias es bastante importante. Así que acepto tu reto. Dime día y hora y nos vemos en el ring", terminó Pedrosa entre risas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Pedrosa (@26_danipedrosa)

Reacciones

Las reacciones de los compañeros de paddock no se hicieron esperar. Pedro Acosta se decanta por el piloto probador de KTM. “Soy muy amigo de Lorenzo, pero creo que va a ganar Dani. Yo creo que Jorge no está tan preparado”. El piloto de Mazarrón, además, afirmaba que “va a ser un buen show; si se venden entradas, yo quiero una”.

Viñales, por su parte, reconoce que le envió un mensaje a Lorenzo tras conocer el reto. “Yo acepto también el reto, si queréis”, contaba el de Aprilia; aunque con condiciones: “Los guantes un poco anchos, para no hacernos daño”.

Jorge martín, actual líder del campeonato y aficionado al boxeo, también se moja. "Jorge ya subió un vídeo antes del show y le dije: 'Si quieres un 'sparring', aquí estoy para entrenar'. Me gusta el boxeo, siempre lo he visto, lo he practicado. Si alguien quiere desahogarse, bienvenido sea. Viendo los vídeos, apostaría por Pedrosa, quizá aún está más ágil y aún corre en MotoGP. A pesar de esa diferencia de peso, puede hacer algo importante", destaca.

Quartararo, Joan Mir, Oliveira… son muchos los pilotos que no se quieren perder esta hipotética velada. Hipotética, porque hay algunos más incrédulos. Espargaró, por ejemplo, no se fiaba demasiado. “No les veo en un ring, me parece que es una engatusada y que van a hacer una entrevista o algo raro ahí detrás”. Una suposición a la que se sumaba Martín: “No sé si llegará a pasar; pero sería curioso, interesante y seguro que nos reiríamos mucho”.